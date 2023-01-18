遊日注意！日本溫泉水突離奇減少溫度急降　網民：以後不用再去

港人到日本最愛的行程之一就是浸溫泉，舒緩疲勞、亦有許多不同功效。不過最近有日媒就報導指，日本全國多個地區的溫泉水量和溫度大幅下降。有溫泉旅館更因此經營困難，需要申請破產……



（YouTube 截圖）

日媒《日テレNEWS》日前報導指日本各地多個溫泉水量下降、源泉的溫度亦大幅下降，引起嚴重問題。除了「溫泉縣」大分縣之外，青森縣、長野縣和秋田縣等多區都有旅館因水源不足而被逼暫停營業，甚至有創業約350年的老店因此需申請破產。

位於青森縣弘前市的嶽温泉正受泉水不夠熱的問題困擾。嶽溫泉旅館協會會長小嶋庸平表示，雖然離源泉完全枯竭還言之尚早，但現狀已無法期待泉水的溫度和量。據報嶽温泉的泉水自去年12月28日起開始降溫，到今月15日進行4個源泉之一、最熱的80°C源泉的維修工作時，管道並沒有異常。可是不但水溫由80°C降至60°C，水量亦由每分鐘200L大減至5分之1的40L。雖然其他幾個源泉的水量仍然充足，但要確保60°C以上的熱泉水是一大難題。

創業350年的「山のホテル」正準備申請破產（YouTube 截圖）

受到源泉溫度降低影響，有旅館被逼暫停營業，代表嶽溫泉、創業350年的「山のホテル」亦因受泉水溫度低下、設施老化和新冠疫情等影響，正準備申請破產。變化的原因未明，但溫度及水量不足的問題並不是單一事件。長野縣的溫泉設施「佐野川温泉 竹林の湯」的泉水量由2004年的每分鐘55L減半降至2019年的26L，去年11月水量進一步減少，被逼由12月25日起休業。大分縣別府市是全日本溫泉湧出量及源泉最多的區域，但當中之一的竹瓦溫泉的泉水溫度亦在60年間降溫9°C。

秋田縣創業140年的知名溫泉旅館「鷹の湯温泉」亦因源泉水位和溫度下降被逼入休業絕地，正檢討是否引入加熱裝置並透過眾籌請求支援。日本環保省溫泉地保護利用推進室室長北橋義明就指出，若過度開採溫泉會導致熱水量減少、溫度下降。即使已有部分地區被政府劃分為保護區並限制新溫泉的挖掘，必須要注意泉水耗盡的跡象；需有計劃性地使用有限資源。

有網民就表示溫泉對周邊區域有很大影響，能吸引遊客來帶動消費，若泉水消失會對經濟造成重大打擊。亦有人講到浸溫泉是他到日本旅遊的主要理由之一，溫泉關閉就再沒有原因要去日本了。作為日本的重要旅游資源，究竟溫泉未來會否變成珍稀奢侈品呢？……

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