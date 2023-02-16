《多啦A夢》小夫到底幾有錢？住7千呎豪宅　專家：資產最少XX億！

日本動畫《多啦A夢》陪伴不少港人長大，幾位主要角色深受愛戴。當中小夫出名住豪宅又有很多貴價玩具，家境富有。有日本金融網站日前就透過系列中的線索探討到底小夫家有多富有，結果竟然發現他們位於全日本最頂端的1%？！



（Twitter 截圖）

小夫家有錢是眾所周知的事，主角大雄也經常非常羨慕他家中各種新奇玩意。日本網站《ファイナンシャルフィールド》日前就分享文章拆解小夫家的資產，看看到底他們家底有多深厚。

小夫全名是骨川小夫，《多啦A夢》系列中骨川家最高額的資產應該是一座位於東京都練馬區的豪宅，面積約150-200坪（5,337至7,117呎）。根據東京都財務局的數據，該區的公共土地價格平均為每平方米39萬5,900円。 1坪大約是3.3平方米，以200坪換算的話，價格約是2.6億円（大約港幣1,531萬元）。這還只是土地的價格，假設上面的建築物價值1億円（大約港幣588萬元），那這個家的價值就會翻至約3.5億円（大約港幣2,061萬元）。

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再加上日本的土地和建築物每年都被收取固定的資產稅，以稅率1.4%計算，相信骨川家每年都需付數百萬資產稅。另外骨川家還有「四畳半島」的別墅、保時捷、遊艇、古董和寶石等等。由此可推算出骨川家的總資產，就算不包括存款，也已經有4億到5億円左右（大約港幣2,356至2,945萬元）。

另外小夫的爸爸是一名社長，可以負擔數百萬円資產稅、頻繁到海外旅行，還可以給小夫買任何他想要的東西，相信年薪應有5千萬円（大約港幣294萬元），保守估計也最少有1千至2千萬円。根據日本國稅廳「2021年民間薪酬調查」，男性中年薪超過2,500萬円的只有約0.5%；年薪最少有1千至2千萬円的骨川家絕對是超級富豪。

（Twitter 截圖）

持有房地產估價師、註冊會計師及稅務師多個資格的網民就講到，小夫是「獨生子」（弟弟被送到外國給叔叔當養子）相信未來會繼承所有家產。如果他是唯一合法繼承人，那麼遺產稅負擔可能會非常沉重，誠懇建議小夫應該盡快採取措施對付稅項。

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