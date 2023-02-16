香港職場巨嬰大戰老海鮮！00後首日返工帶飯捱轟　網民反應一面倒

「世代之爭」可說是職場上的「年經」，上一代總覺得新一代不濟成為永恆話題。近日有網民在社交專頁投稿，指有剛入職的00後同事，返工首日竟然「帶飯」，怒轟對方不懂人情世故，不過帖文一出不少網民反指樓主有問題！



《IT狗》劇照

近日有網民在FB 專頁「奴工處」投稿，指「上一代嘅人情世故再好難係新嗰代人搵到」，矛頭更直指千禧出世的年輕人。樓主指新同事入職第一日，正常都會同同事食飯，但近年經常聽到「我帶咗飯SORRY」，認為即使真的帶了飯，也可以留夜晚才食，又或者覆一句「不如聽日再一齊食」，難明新一代那套獨行獨斷、獨來獨往的性格。

樓主強調並非要對方埋堆，而是大家一場同事，「除非你打算返幾日就走，如果唔係唔係要對一年都對大半年，點解可以咁有性格？」他又指新年期間大部分同事都企起身打招呼拎利是，沒料到年輕一輩同事竟坐著兼戴耳機跟老闆拎利是，「唔講仲以為班97後係老細添」。

帖文一出網民沒有力撐樓主，反而幾近一面倒認為樓主太過「old seafood」，返工跟同事食飯非必然：「你老海鮮，好多管閒事仲將自己嗰套較硬套入人哋嗰度」、「「人情世故」定係「迂腐」都係一線￼之差」、「我帶咗飯，點解為咗你哋，夜晚食？」、「調番轉好多公司無welcome lunch」、「你哋所謂既人情世故由頭到尾都只係上一代壓榨同勞伇下一代嚟自肥籍口」、「我都覺得第一日唔應該帶飯囉...唔係話一定要同同事食，而係間公司有咩唔對路，趁食晏時間就走人。」

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但也有網民認同樓主，更分享個人經歷，「過年前做晒research，邊個同事結咗婚未都逃唔過佢法眼，仲會mark低邊個未俾利是佢。之後就有意無意咁行去佢度R利是。」

其實不少畢業生剛返人生第一份工，都不清楚第一天上班到底有甚麽要注意。作為曾經是職場新薯的「old seafood」，其實都可以多點包容，多點了解新一代的想法，自然誤會也可減少。

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