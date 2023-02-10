政府工｜２月尾截止!10份入職月薪超20K政府筍工　5份超強鐵飯碗!

政府陸續釋出政府工，當中有不少職位要求門檻都不算高，而且薪金亦不錯。無須持有大學學位入職都有20K。空缺職位中更有不少鐵飯碗的公務員約！《開罐》為大家整合了2月尾截止的10份政府筍工，全部入職月入便超20K，有意於政府部門工作的大家，快看看吧!



【規劃署 -平面設計師】

+ 2

月薪$ 26,190

24/02/2023 18:00

入職要求

-取得香港理工／理工大學、香港專業教育學院或工業學院／科技學院所頒授的平面設計或相關學科文憑╱高級證書或以上程度學歷，或具備同等學歷

-取得上述學歷後具備至少3年提供創作意念、平面設計和版面編排，以及為專業服務、商業和物業刊物處理全彩色印前輸出檔案的全職工作經驗

-在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績

-通曉Adobe Illustrator、Photoshop、InDesign、Corel Draw等電腦軟件的知識，並具備實際應用經驗。

如具備以下經驗更佳:

具備為政府刊物提供設計服務的豐富經驗

具備地理資訊系統、Microstation、AutoCAD及其他三維繪圖軟件、Microsoft PowerPoint、Microsoft Word與中文文書處理及印刷等方面的知識，以及根據數據集製作資訊圖表、繪製資訊圖像地圖及與印刷廠溝通等方面的實際經驗

職責

1.為與規劃事務相關的宣傳／推廣資料，提供創作意念、平面設計、版面編排、美術設計、電腦圖像、資訊圖表和印前輸出檔案

2.有關設計和圖像須具吸引力、感染力和簡單易明，可製作成不同的印刷本和網絡版本

3.須不定時工作

聘用條款

獲錄用者會按非公務員合約條款聘用，為期一年。

申請方法

親身遞交 ✓

郵寄 ✓

申請表格 [ 通用表格第 3 4 0 號( 3 / 2 0 1 3修訂版) ] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，亦可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。申請人須於截止申請日期或之前，把填妥的申請表格連同詳細履歷及相關作品簡介親身遞交或郵寄到香港北角渣華道333號北角政府合署18樓1817室規劃署聘任組，信封面須註明申請的職位名稱。

【房屋署-技術主任(屋宇裝備)】

+ 1

月薪$ $ 23,295- $45,670

24/02/2023 23:59

入職要求

-持有香港理工大學／理工學院，或香港專業教育學院，或工業學院／科技學院所頒發的電機工程學或機械工程學或屋宇裝備工程學文憑或高級證書，或具備同等學歷

-在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績

-在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

-參加面試的申請人需要接受電腦輔助繪圖技能測試

職責

1. 進行所有屋宇裝備設施的工程計算

2.繪製設計／招標／施工圖則和擬訂相關細節

3.協助執行與招標和合約事宜相關的工作，並管理技術數據／電腦程式

4.進行實地勘測和實地查證工作

5.查核承辦商／專業服務供應商提交的文件／圖則

聘用條款

獲錄取的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法

親身遞交 ✓

郵寄 ✓

申請表格[G.F. 340 (3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局的互聯網站( http://www.csb.gov.hk )下載。申請人必須於截止申請日期(即2023年2月24日)或之前將填妥的申請表格連同學歷的證書副本、成績單副本及工作證明(如適用)送達九龍何文田佛光街33號房屋委員會總部第二座3樓房屋署委任分組 ，並在信封面上註明「申請技術主任(屋宇裝備)職位」。

【衞生署 -註冊護士】

+ 1

月薪$ $32,545- $52,370

23/02/2023 23:59

入職要求

-持有香港護士管理局頒發的註冊證明書

-DSE或會考中文和英文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績

-持有香港護士管理局頒發的有效執業證明書

-能操流利廣東話和英語

-在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

註: 預期在2023年8月31日或之前符合有關入職條件的人士亦可提出申請

職責

1. 負責執行一般護理職務

2.向服務對象提供公共健康護理服務

3.參與健康教育和健康促進活動

4.須輪班當值或隨時候召當值或超時工作

聘用條款

獲錄取的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法

親身遞交 ✓

郵寄 ✓

互聯網遞交 ✓

申請表格[G.F. 340 (3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局的互聯網站( http://www.csb.gov.hk )下載。註冊護士職位的申請日期為2023年2月10日(星期五)至2023年2月23日(星期四)。以親身或郵寄方式遞交的申請書須送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈18樓1807室衞生署聘任組，並在信封面上註明職位名稱。

【教育局-項目主任(校本管理) 】

+ 1

月薪 $41,530

24/02/2023 18:00

入職要求

--持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷

-持有香港專上教育機構所頒授的教育證書，或具備同等學歷

-符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)中取得「二級」成績，或具備同等成績

-在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責

1.設計、舉辦及監察校董培訓課程

2.執行各項工作以支援法團校董會的成立及運作，包括校訪

3.提供行政支援以確保辦公室運作暢順

4.準備有關實施校本管理措施的財政預算及監控相關支出

5.協助跟進校本管理政策專責小組的建議，包括檢視校董培訓軟指標的推行情況

6.執行其他獲指派的職務

聘用條款

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期至2023年10月3日。

申請方法

郵寄 ✓

申請表格 [G.F. 340 (3/2013修訂版)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。申請書須於截止申請日期或之前送達下列查詢地址(香港添馬添美道2號政府總部東翼5樓 教育局學校行政分部校本管理組)。

【公務員事務局 — 二級法定語文主任 月薪$30,990起】

+ 1

截止日期: 17/02/2023 23:59:00

月薪: 總薪級表第14點(每月港幣30,990元)至總薪級表第27點(每月港幣57,395元)

入職要求

(a) 持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或具備同等學歷[註(1)-(2)]；

(b) 在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用和英文運用)中取得二級成績，或具備同等成績[註(3)至(6)]；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試（學位／專業程度職系）取得及格成績[註(7)]。

(註：申請人必須在法定語文主任筆試中取得及格成績[詳情見下段]。)

法定語文主任筆試：

合資格的申請人將獲邀參加暫定於二零二三年四月在香港舉行的法定語文主任筆試。這項筆試的範圍包括中英文應用寫作和中英翻譯。

職責

二級法定語文主任會調派到政府各決策局和部門工作，主要負責以下職務：

(a) 提供中英文互譯服務；

(b) 在會議及會談中擔任英語、廣東話及／或普通話傳譯；

(c) 出席會議並以中文及／或英文撰寫會議記錄；

(d) 提供各項與語文相關的支援服務，例如草擬和審核中英文文件，並就中英文的應用提供意見；以及

(e) 協助辦公室的管理。

聘用條款

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年；通過試用關限後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款受聘。

申請方法

互聯網 ✓

郵寄 ✓

申請人必須以通用表格第340號(3/2013修訂版)提出申請，並郵寄到香港金鐘道66號金鐘道政府合署高座23樓2331室公務員事務局法定語文事務部員工管理室，信封面註明「申請二級法定語文主任職位」。

【勞工處 二級職業安全主任 月薪$29,500起】

+ 2

總薪級表第13點（每月港幣29,500元）至總薪級表第28點（每月港幣60,100元）

截止日期: 17/02/2023 23:59:00

入職條件

(a) 持有香港大專院校或香港專業教育學院頒授以下學科認可的高級文憑／副學士學位，或具同等學歷；

- 相關工程學科如機械工程、製造工程、工業工程、電機工程、屋宇設備工程、結構工程、土木工程、電子工程或化學工程；或

- 建築學、化學技術；或

- 應用化學、應用物理、化驗科學、材料科學或職業安全及健康；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績 [註一]；

(c) 操流利粵語；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責

(a) 就《工廠及工業經營條例》、《職業安全及健康條例》及該等條例的附屬規例進行視察和執法工作；

(b) 為提升職業安全進行宣傳和推廣工作；以及

(c) 為提升職業安全進行教育和培訓工作。

獲取錄的申請人會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。在通過試用關限之前，申請人必須圓滿完成課堂及在職培訓，並通過兩項部門考試，以及在試用或試任期內工作表現令人滿意，並且符合職系要求及服務需要。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法

互聯網 ✓

郵寄 ✓

申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]連同學歷或其他資歷文件的副本及《基本法及香港國安法》測試及格成績副本（如有），郵寄或親身遞交到香港中環統一碼頭道38號海港政府大樓16樓勞工處人力資源組。請於信封面註明「申請二級職業安全主任職位」。

【政府資訊科技總監辦公室—二級系統分析／程序編製主任】 月薪 $34,185起

+ 1

截止日期 17/02/2023 18:00:00

入職條件

(a) 持有本港大學頒授的資訊科技學士學位，或同等學歷；

(b) 在綜合招聘考試的能力傾向測試取得及格成績；

(c) 符合語文能力的要求，即在綜合招聘考試的英文運用試卷中取得「二級」成績，以及中文運用試卷中取得「一級」成績，或具備同等成績；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

(備註：申請人將須參加在香港舉行的筆試。)

職責

(a) 開發、提供、維持和協助採購及管理資訊系統及服務；

(b) 評估和研究新的硬件、軟件及技術；以及

(c) 為落實政府／本地社會更廣泛應用資訊及通訊科技而推行的措施及計劃提供支援。

(備註: 可能會被派駐政府資訊科技總監辦公室或政府各決策局／部門工作，而且可能須不定時工作。)

聘用條款

總薪級表第16點(每月34,185元)至總薪級表第27點(每月57,395元)

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。成功通過試用期後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法

互聯網 ✓

郵寄 ✓

把填妥的申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]連同學 郵寄／專人送遞至九龍長沙灣東京街西3號庫務大樓12樓政府資訊科技總監辦公室聘用組，信封面註明「申請二級系統分析／程序編製主任職位」。

【知識產權署—二級專利審查主任 月薪$30,990元】

+ 1

截止日期 03/03/2023 18:00:00

入職條件

(a)持有香港本地大學頒授的二級榮譽或以上學士學位，有關學位須修讀一項或多於一項屬化學、電子及／或機械工程領域的科目[見註(1)]，或具備同等學歷；以及

(b)具備良好的中、英文會話和書寫能力，並符合語文能力的要求，即至少在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)中取得「一級」成績，或在其他考試取得同等成績.

職責

二級專利審查主任主要負責執行《專利條例》（第514章）所訂的職責，有關職責為就原授專利申請及短期專利作分類及審查，以及處理其他審查工作；協助主管人員執行處理專利申請及批予後的事宜的相關法定職責；就專利及相關課題進行研究及分析；及處理公眾查詢。

聘用條款

獲取錄的申請人將按非公務員合約條款受聘，為期二年。

申請方法

互聯網 ✓

郵寄 ✓

申請人須填妥一份申請表格[G.F. 340(Rev.3/2013)]，並連同一份詳盡的履歷(包括學歷副本和詳細工作經驗副本) ，於2023年3月3日香港時間下午六時正或之前以郵寄或親身遞交方式送達至香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈25樓知識產權署行政組，信封面上註明「申請二級專利審查主任職位」。

【漁農自然護理署—農業管理主任 月薪港幣44,150元】

+ 3

截止日期 17/02/2023 23:59:00

入職條件

(a)持有本港大學所頒授的應用或自然科學／農業／農業科學／園藝／植物保護／環境科學／農業經濟學／經濟學或適當學科的一級或二級榮譽學位，或具同等學歷；

(b)在取得學位後在適當範疇上具3年有關工作經驗或持有本港大學的應用或自然科學／農業／農業科學／園藝／植物保護／環境科學／農業經濟學／經濟學或適當學科的較高學位或研究生文憑，或具同等學歷；及

(c)符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科達第3級或以上成績，或具同等成績。

職責

(a)就園藝，例如溫室生產技術、水耕生產技術、有機栽種、農場生產及作物營養、植物保護，進行研究或提供意見；或

(b)就作物評估、農業經濟、發展及推廣和休閒農業進行研究或負責相關工作；或

(c)就作物生產的安全事宜、促進作物農場發展、相關數據、資料搜集及調查等，進行研究或負責相關工作；或

(d) 就農業持續發展基金的行政進行研究或負責相關工作；或

(e)就都市作物生產系統、現代化的市場推廣及品牌建立策略、農業科技、農場機械化和自動化進行研究或負責相關工作；及

(f)就農業園及農地的計劃和行政進行研究或負責相關工作；

(g) 執行上級派遣的任何其他職務。

聘用條款

成功的申請人將按為期1年之非公務員合約條款聘任。

申請方法

互聯網 ✓

郵寄 ✓

申請表格[G.F. 340 (3/2013修訂版)]送交九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署五樓漁農自然護理署，在信封上註明所申請職位的名稱。

持有本港以外學府／非香港考試及評核局頒授學歷的人士，必須於截止申請日期後的一星期內把修業成績副本、文憑／證書副本及其他相關的履歷証明遞交或郵寄到查詢地址。

👉李家超竟被連登仔力捧列3大功績！封歷屆最佳特首：靚仔又親民

【康樂及文化事務署—行政助理(策劃事務) 月薪27,645元】

+ 3

截止日期15/02/2023 18:00:00

入職條件

(1)持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(2)符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科取得第3等級或以上成績，或具備同等成績(見註)；

(3)具備良好的中 英文講寫能力；

(4)具備一般商業電腦軟件(MS Word、Excel及PowerPoint)及中英文文書處理的應用知識；

(5)具備良好人際溝通技巧；

(6)取得學歷資格後，須具備從事工程項目／規劃或土地行政的工作經驗；以及

(7)取得學歷資格後，具備政府或公營部門工作經驗為佳。

職責

(1)就籌劃和推行文康體育工程計劃提供行政支援；

(2)協助整理設施需求摘要、設施明細表及用戶需求資料、就設計、實施時間表和預算開支等工程計劃事宜與相關決策局及工務部門聯絡、協調部門內部及其他政府部門就土地事宜及工程計劃的其他相關事項提出的建議等；

(3)協助初步篩選和分發由其他部門／顧問公司提交的顧問研究、發展方案、與大型基建設施、分區計劃大綱圖、向城市規劃委員會提出的申請、土地事宜等有關的報告，並整合部門內部各個行動分科提交的意見及建議，以作回覆；

(4)就立法會議員及區議員、各個地區組織／諮詢組織及市民對工程計劃的查詢、投訴及建議，協助草擬回覆；

(5)協助監督施工中的工程計劃進度，並跟進移交前及正式移交的事宜，包括統籌工程／工地會議、更新工程進度報告、整理欠妥清單等；以及

(6)為工程會議、工地會議（包括地盤）協助安排和提供後勤支援，以及在工地處理與竣工有關的移交事宜。

聘用條款

申請人如獲錄用，將按非公務員合約條款受聘，聘用期一般為12個月。

申請方法

互聯網 X

郵寄 ✓

申請表格(G.F.340[(3/2013修訂版)])連同詳細履歷送達新界沙田排頭街1號康樂及文化事務署總部17樓策劃事務組