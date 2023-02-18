01專訪｜00後港大美少女認同性戀　列男人5大缺點:拍拖唔係為繁殖

近日艾粒在演唱會擅取DJ余迪偉的半裸照片，兼取笑對方性取向而被圍插。事件可見，時代不同，香港年輕一代接受不同人的性取向，亦有不少LGBTQ+群體的人很早就會出櫃。

像00後的女同性戀者Kitty，就坦言很想給全世界知道自己是女同性戀者，「為何異性關係才被接受成主流」，為「平權」她更上電視節目大方談同性戀經歷。

「拍拖唔係為咗繁殖。」她堅定地說。



Kitty表示，感覺不到能跟男生互相走到對方的心裡面。「同男仔嘅關係越密切，就越感受到相互排斥。但同女仔就可以融為一體。」（林志龍攝）

「我揀女人而不揀男人的５個原因是 :第一，女人靚啲，第二女人香啲，不用擔心唔使生小朋友，而且女人無胡鬚，最重要是男人是用下半身思考，但女人不會。」

今年20歲的Kitty，是香港大學政治與法學３年級學生，也是一名業餘模特兒。外貌甜美，再加上帶點羞澀的可愛笑容，她是港男眼中標準的清純女孩，去年更曾參加過由試當真舉辦的《校花校草2022》，成功打入51強。這種條件理應很多異性追求，但她說自己只愛女生，更曾登上ViuTV節目《晚吹戀講嘢》，大談同性戀經驗。「同女仔一齊更加有心靈上嘅滿足......心靈同肉體兩樣都有先係最重要嘅。」

男人只愛下半身思考

Kitty說，她也曾經想過，未來要嫁一個有型的外國人、要生很多個小孩。「小學一二年級也曾對一男同學有興趣，覺得他生得白淨，很像女生。」但她說自從小學4年級愛上學姐開始，便意識到自己只喜歡女生，至今拍過4次拖，對象都是女性。

她說最不能接受男人，是那份自以為是的優越感：「佢哋會用下半身思考，會因為佢哋係男性而好自豪；認為女仔唔應該同女仔一齊，係因為男人比女人好。」以往在當模特兒時甚至曾被男攝影師問到「女人都冇棍，邊有可能好過男人？」Kitty則認為，大部分人反對同性戀的原因都只是可以生小孩，「但拍拖唔係為咗繁殖」。

她中二初戀，對象就是小時暗戀的學姐，當年經常會做蠢蠢舉動引對方注意，最終成功交往，但後來學姐要到外國留學，她不能接受長距離戀愛，兩人經常為此吵架，感情也開始變淡，最後無疾而終。

父母知悉斥同性戀是病

中學讀女校的Kitty說，多年來也有被男生追求，試過被一個補習班男生追求跟蹤至家附近、邀請她去看音樂會。但即使Kitty拒絕並表明已有女朋友、對他沒有興趣，該男生還是不死心地不斷回覆她的Instagram限時動態。「自己對男性的身體有點抗拒，可以做朋友，但完全沒有興趣與他們發生任何關係。」

雖然已拍過４次拖，但Kitty自言跟家人關係較疏離，從沒跟父母表露心跡，直至去年12月，父母看見她上ViuTV節目，才得悉她的性向。「佢哋思想較傳統、保守，（知道後）不斷講過同性戀係病，質問我點解會鍾意女仔，但都未曾口頭上惡言相向」，她很記得爸爸曾在WhatsApp上講過「個女大個都要嫁人㗎啦，由得佢啦」，她說算是隻眼開隻眼閉，「當下覺得佢哋終於知道咗、放鬆晒。」

面對世間批評，Kitty表示「人生係你自己嘅，人哋點批評都係人哋嘅事。大方講出嚟，終有一日佢哋會明你哋係真愛」。

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