港男年薪700K被女友要求移民加拿大！網一原因力勸留港：會後悔走

近年不少港人選擇移民，至於移民的原因就有不同的考量，有的為了未來小孩的升學，有的為了尋覓另一種生活方式。最近一位港男在討論區發帖，表示自己是一名正在創業中的老闆，年收入約600-700K，近日他的女友提出一同移民加拿大的請求。意味著自己需要放下手上的所有生意，到加國另闖天下，但拒絕的話也不想迫女友留港陪伴自己，因此陷入了兩難之間，但網民就因一原因力勸他留港，否則只會後悔！



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港男在連登討論區上以「女友叫我移民加拿大去唔去好？」為標題發帖，帖中樓主先交代自己開了一間小公司正在創業，年收入大約600-700K，也提到最近續租時花費了100K裝修辦公室，業主也十分好人，6年來只加租$1,000元，疫情期間更只收半租。而女友由出生至大學都在加拿大成長，然後與父親回流香港，其父親經營珠寶廠，女友則是任職銀行的金融業員工。

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《香港愛情故事》劇照

不過女友在香港工作數年後，某天父親意外中風去世，留下了一筆遺產給她。而女友一直都覺得在香港生活節奏太快、做金融的跑數壓力很大，加上現時擁有一筆錢，因此打算辭職返回加拿大，並問樓主要不要一同移民加拿大，但他因為人生路不熟而感到害怕，再加上到當地要重新出發，不去的話又不想勉強女友留港陪伴自己，因此陷入兩難局面。

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不少網民看帖後都踴躍留言給予意見，其中最多網民關心的是移民加拿大後，他的生意是否能繼續經營。為此樓主表示「雖然重稅，但租金平啲同租嘅時間長啲，唔同香港通常一生一死，圍返條數我計過都可行」，不過最令他擔憂的是，如果去到當地人生路不熟，「到時去到乜都靠佢，如果佢飛起我真係有啲淆」，最壞的結果是分手一個人返回香港重新開始。

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《香港愛情故事》劇照

大量網民留下正評支持樓主到加拿大闖闖，但是留言的網民卻呈現出相反的立場，大多都力勸樓主要考慮清楚，表示「除咗女友你似乎無誘因要走，睇下做唔做到Long D」、「到最後跟咗其中一個人既決定，未必幸福，另一方一定會成日覺得自己放棄咗太多嘢，為咗對方點點點，最終都會分開」、「所有人生重大決定，都唔應該由其他人帶住你走，問得岀即係唔想，就係咁簡單」、「移完幾年又回流嘥時間，明明有自己事業又做得幾好就唔好咁輕易放棄」，基於以上理由，不建議樓主移民離港發展，否則只會令自己後悔。

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