90後港女韓國讀美容　創業逆市擴張月賺6位數：難忘老師狠剪Gel甲

一名90後港女遠赴韓國讀美容，了解當地美容文化後更回港做老闆，疫情下仍逆市擴張。其實她一路走來不容易，無論是讀書還是創業都有不少辛酸及難忘的事，不過憑用心及口碑都做出好成績。



袁蕙恩（Vivian）（陳葦慈 攝）

90後香港女生袁蕙恩（Vivian）曾在韓國留學4年，並於SBS電視台美容學院皮膚管理學科畢業。Vivian本身修讀時裝設計，有感行業工作量較大，「要全天候隨時on call，但我想控制到自己返工時間。」

一直對韓流及美妝文化有興趣的她，決定遠赴韓國釜山讀書：「覺得韓國讀美容認受性高啲同埋比較完善，例如實習係去電視台幫人化妝，而且一定要pass到南韓國家資格證先可以畢業。」

一直對韓流及美妝文化有興趣的Vivian遠赴韓國釜山讀書（受訪者提供）

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韓國留學尊卑文化重

Vivian曾有段時間要兼顧香港未完成的學業，她慶幸時裝設計「唔計attendance，只要交到作品就OK」，即使美容學校平日朝8晚5上堂都能夠應付，加上當時仍未有疫情，令她可以港韓兩邊走，順利完成本身的學位。

除了同時攻讀兩個學科，Vivian更要適應文化差異，「學校韓國人佔多數，另外仲有啲台灣同越南嘅同學。韓國人將尊卑文化睇得比較重，試過上堂前有啲Onnie（姐姐韓文）叫年紀細啲嘅同學去買咖啡，有啲外國同學會拒絕，不過我唔想影響關係同起爭執所以照做。」

最難忘返學首日被剪GEL甲

其中她最深刻的是上堂第一日老師的一個舉動，「開學前我特登去Gel甲，結果第一日即刻俾老師剪走晒，好心痛！不過之後就明白Gel甲會令客人感覺唔夠專業，同埋指甲太長都會拮到人。」另外語言都是一大障礙，本身不懂韓文的Vivian除了要應付日常生活的交流，亦要用韓文學習美容相關的專用名詞，起初難免吃力，幸好後來逐漸適應。

Vivian除了同時攻讀兩個學科，更要適應文化差異（陳葦慈 攝）

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留學數年，Vivian認為香港及南韓皮膚管理文化最大的不同是療程的安排：「香港比較綑綁式，要買幾次同一個course，而且係美容院設計好再推介畀客人；韓國可以根據皮膚狀態再決定當日做咩療程，比較度身訂造，而且係單次形式。」在兩地體會到的不同，亦令Vivian將韓式皮膚管理帶到香港。

回港創業開90呎美容院

畢業後Vivian小試牛刀，在香港開設了90多呎的美容院，兩年多時間美容院便由小單位搬至1,200呎、3間房的現址，最多可同時招待6位客人。被問到來做Facial的清一色都是女生嗎？Vivian笑說：「的確好少有男客人主動幫襯，好多都係俾女朋友逼上嚟！佢哋有時做完療程仲會唔認皮膚有改善，好口是心非㗎。」

在兩地體會到的不同，亦令Vivian將韓式皮膚管理帶到香港（受訪者提供）

通常客人光顧1個月，使用Vivian獨立調配的護膚品保養後，皮膚狀態已有明顯轉好；她也遇過比較棘手的個案，大約1年皮膚也會有改善。即使遇上疫情停業等因素，Vivian仍逆市擴張，她透露每個月收入不一，生意最好試過月賺6位數。

Vivian有皮膚管理專業資格外，亦考獲化妝護膚品調配、半永久化妝、中醫護膚等7個證書，現時她與母校SBS美容學院合作開班，將皮膚管理課程帶到香港，由香港及韓國當地老師聯合教授，會詳細講解各項皮膚知識手法，學員更有機會去韓國實習（預計11月開班）。

皮膚管理專業資格外，Vivian亦考獲化妝護膚品調配、半永久化妝、中醫護膚等7個證書（陳葦慈 攝）

此外Vivian還開設了護膚品零售店，代理韓國醫院自家出品的產品，「平時唔係醫院病人唔可以就咁買，但而家代理到香港就冇問題。」她更和釜山市政府合作，待旅遊業更加復甦時，推廣香港及釜山的郵輪假期兼醫療旅遊，想去韓國保養皮膚都無問題！