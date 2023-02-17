港人最愛北海道奶「出事」 奶農每日狂倒奶　一個原因年棄500噸

香港人很喜歡喝3.6牛乳，商店也經常會買來做牛奶布甸、雪糕或其他甜品。不過最近在原產地日本，這些珍貴的牛奶竟然被大批捨棄。令日本的奶農收入大減，多個農場甚至面臨倒閉的危機。



（《TBS NEWS DIG》截圖）

日本近年面對著牛奶過剩、需要大量廢棄的問題。受到新冠疫情的影響，日本有不少學校暫停提供午餐，政府亦立防疫規例減少堂食，令牛奶的消費激減、剩下大量牛乳。

北海道佔日本國內的牛乳生產近6成，《TBS NEWS DIG》訪問於北海道廣美町經營奶製品農場的松枝靖孝時，他表示今年農場需要減產以降低廢棄量。本來1年內能生產2100噸的農場今年需要減少500噸產量，亦即是每天需減少逾1噸。

為了達到減產的目標，松枝採取了各種措施。如減少擠奶的日數，令部分牛隻乳房炎，甚至死亡。他亦為了減少牛隻的產乳量改變飼料的配方，亦賣了180隻牛的其中30隻。但諸多對策還是不敵與需求的落差，每天都要捨棄1.75噸牛奶、損失約17萬円（大約港幣9,968元）。

而且除了減產令收入降低之外，飼料、電費等的成本亦大升1.5倍，而且松枝還需要還清3年前建牛棚時的債務。「作為主要收入源的牛奶沒出貨，我可以在哪裡賺錢呢？為還錢、又需要再借錢」。日前就有逾150名奶農及飼養家禽等務農人士到眾議院辦公室進行集會，要求政府提供支援解決大量捨棄牛奶及農家收入大跌令農場倒閉的問題。

據報來年北海道約有8成牛乳產品會每1kg加價10円（大約港幣0.6元），由今年3月起每處死一隻牛就會獲派15萬円（大約港幣8,795元）。有意見就表示日本政府要求國內農家減少榨牛乳、處死牛隻，卻又大量輸入外國的奶類製品極度自相矛盾。亦有網民認為加價會令消費者的購買意欲下降，或許會令更多牛奶被廢棄、造成惡循環，指政府需要儘早找到解決之策。

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