分析家暴男面相　睇見「6大面部特徵」要避之則吉　3星座女須留神

【面相】台灣女星小甜甜（張可昀）早前自爆揭露2022年9月被老公「宋先生」家暴的過程，掀起外界爭議，也讓「家暴零容忍」的議題在台灣引起被高度關注。



對此，台灣命理專家「清水孟國際塔羅小孟老師」分析出6個家暴男常見的面相並警告：「女性要遠離。」另外，他還列出3個星座女「要當心容易引發家暴」，其中小甜甜的星座處女座也有上榜。以下提供給大家參考。

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6個家暴男常見的面相



一、下三白眼

所謂下三白眼是指，下半部眼白的面積比較大，這種特質的人眼睛比較邪，心機重，很會佈局傷害其他人，一般人遇到一定要特別小心。

二、白狼眼

白狼眼又稱吊白眼，這類人眼睛面露凶光，通常也跟下三白的眼睛很像，白眼球面積大，配合面相臉頰比較凹陷，構成白狼特質，其特質控制慾強，欺負弱小。

三、眉毛由粗變細

眉毛由粗變細的人，尤其眉尾很細很睎疏的對象，情緒上頭時可能會要脅對方。

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四、鼻樑凹陷，鼻孔小

此種特質的人肚量很小，講話不中聽，心機比較重，很愛比較，好勝心強，也喜歡說謊，也容易情緒激動傷害人。

五、嘴唇有痣+牙齒參差不齊

嘴唇有痣的人講話比較厲害直接，再搭配牙齒亂就容易會有言語暴力，或者重度說謊吹噓的狀況。

六、兩頰凹陷+額頭高+禿頭

這種特質的人得失心很重，得不到的他會毀掉對方，而且會抓住女性特點，說話看似誠懇但其實賊頭賊腦，一旦你有弱點被他抓住你會不斷被攻擊與騷擾。

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3星座女要當心容易引發家暴



Top3、處女座

處女座的女人有時容易吐嘲另一半，或者愛跟另一半開玩笑，有時玩笑開過頭會讓另一半不開心，倘若你又是愛刺激另一半的人，可能另一半會受不了刺激進而暴怒家暴。

Top2、獅子座

獅子的女人頗為強勢，容易在感情中講話偏激，或跟另一半強辯，獅子女一旦吞忍太多就會爆發出來，這時倘若另一半心情不好就會發生互相攻擊或互毆的狀況。

Top1、金牛座

金牛座的女人容意壓抑自己的心情，有時另一半罵金牛女，金牛女若都是逆來順受，這時男人就會更加想要動手，倘若金牛女被家暴仍忍耐，那就會處境越來越糟，需要透過家人朋友來引導勸離。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】