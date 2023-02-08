3種面相晚婚更幸福　三顴有肉遲婚更美滿、眉心有直紋早婚倍坎坷

與其用一定的年齡數字去定義限制適婚，不如說，適婚應是一種狀態：「在自己最好的時候，遇見了最好的他！」此時，晚婚又如何？



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懸針破印

所謂的懸針破印，在面相學上即指女性在30歲前，兩眉中間「印堂」的位置出現直紋，此面相象徵婚姻運欠佳，若是年輕氣盛時走入婚姻，往往難以懂得經營，待心態與時機成熟，晚婚反而更好。

耳珠納福

耳朵在面相學中代表家庭的福氣，以及個人的中晚年運勢，當耳珠佔了耳朵的1/5，且圓潤明顯的話，即代表晚年納福，晚年的運勢會比早年、中年更佳，因此，晚婚往往會更幸福。

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三顴有肉又飽滿

三顴指額頭及兩側顴骨，三顴過於凸出、線條分明，有剋夫的象徵，而女性面相三顴有肉又飽滿，即代表三顴柔和，明事理、通人情，在事業上處事圓滑，在感情中亦不會過於強勢，當事業站穩了，正是對的時間，此時走入婚姻往往加倍幸福，因此三顴柔和的女性通常較為適合晚婚。

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