財政預算案｜中產撐退稅反對消費券？連登仔列3點怒轟:你哋太自私

今日(22日)財政司司長陳茂波發表2023/24年度財政預算案，宣布會分兩期派發$5000消費券，也寬減2022/23課稅年度100%的薪俸稅及個人入息稅，上限為6,000元，料190萬人受惠，政府收入減85億元。就財政預算案市民反應頗兩極，有政黨及中產市民認為經濟已復穌中不應該亂派錢，但也有網民寫千字文控訴，指香港不少離地中產贊成退稅卻反對派錢好自私，更列三點反擊。



財政司司長陳茂波今日（22日）公布2023/24年度財政預算案，當中有多項重點政策，包括派發5000元電子消費券；綜援、長生津派多「半個月糧」；薪俸稅寬減6000元；加煙稅三成；向馬會收每年額外24億元足球博彩稅；動用2.5億元舉辦大型盛事。詳情內容即睇👉👉👉財政預算案｜10大青年著數政策懶人包 原來後生仔唔止攞$5,000！

對於財政預算案再次派發消費券，早前已有大批網民不同意再派，「疫情尾聲，根本冇借口再派消費券」，建議把財政儲備用在更「針對性」地方，例如電費補貼等，「針對性幫助好好多」，亦有不少人支持直接派現金，認為效用更靈活。但有網民就在連登討論區以「覺唔覺得啲離地中產成日話要退稅唔好派錢好Ｘ街好自私？」出帖文，更列三點反擊有市民反對派消費券的睇法。

該網民首指，政府的角色就是財富再分配，「如果交稅交得多就要退多啲稅而窮人又冇份，咁要個政府做乜？點解仲要交稅去養政府做中間人？」；第二，他認為全部香港人的生活都受政府政策影響，高地價政策、政策向某階層傾斜導致低下階層向上流動機會減少，樓價物價飆升，每個人都受緊害，「點解唔可以用派消費券甚至派錢呢個方式，賠償畀每一個有份受害嘅香港人，還富於民？」

第三，樓主指中低下階層一方面未能向上流動，另一方面又因為剛過資產上限而無辦法享受社會福利，只有派錢先可以惠及，「你哋依家又唔係冇份拎消費券，純粹只係想自己拎盡著數，而睇住生活比自己差嘅人乜都冇」，更認為「自己交嗰幾個錢稅就當正自己大爺咁，薪俸稅佔香港政府收入兩成都冇，但就想獨佔全部社會資源」，最後更直斥離地中產好自私。

受疫情影響，不少基層靠消費券應付日常生活開支 (張浩維攝)

對於樓主的睇法，網民反應兩極，有人嘲樓主對向上流的睇法太表面，「派5000蚊叫向上流動真係好好笑」、「不嬲話冇問題，問題係退稅係還富比有工作貢獻既人，派錢係派埋比堆老綜廢老新移民」、「點解要中產夾心階層賠償？」，也有人認為財產再分配非政府的主要工作，「 特別香港係行資本主義」，而且「啲稅係我憑自己實力交嘅，點解唔退返畀我」。對於今次的財政預算案，大家又有何睇法?