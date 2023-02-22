財政預算案2023｜港人不滿：$5,000都要分兩期？網民拆解背後原因

【財政預算案2023/電子消費券】財政司司長陳茂波今日（22日）公布新一份財政預算案，市民最關心的焦點當然是會不會再派消費券振興經濟。陳茂波宣布，將會向全港合資格市民及新來港人士派發5,000元電子消費券，並分兩期派發，較去年的「派糖」減半，回復至前年水平。不過消息公布後，網民對於$5,000元分兩期的措施就表示不滿，更紛紛表示羨慕澳門市民！



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香港與內地正式全面通關後的第一份《財政預算案》今日（22日）發表，港人最關心的當然是與自身相關的財政重點，例如派不派電子消費券和派多少、退多少稅等。陳茂波宣布，會再派發5,000元電子消費券，向香港永久居民、新來港人士分兩期發放。$5,000元的電子消費券較去年的「派糖」減半，回復至前年水平。

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陳茂波指，政府於過去兩年推行了兩輪消費券計劃，分別向超過六百萬名合資格市民發放5,000元及10,000元電子消費券，社會反應正面。不過，今年考慮了當前經濟、社會民生及政府財政狀況後，今年將派發合共5,000元電子消費券。原已登記合資格人士，最快在今年4月先獲3,000元，餘額2,000元在年中發放；新登記人士在年中分兩期發放。透過不同入境計劃在港居住及升學的合資格人士，發放2,500元。

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對於政府再派發$5,000消費券的消息，網民雖然表示歡迎派錢，但就不滿為何$5,000也要分成兩期派發，直指「派5,000蚊都要斬件？」、「5千分期，想啲人點刺激消費？」、「半部iPhone都買唔到」、「每日派$10俾人搭車咪算」。也有網民表示羨慕澳門市民，「澳門年年派一萬」、「澳門長期10,000，香港得5,000」、「快啲同澳門睇齊啦」。

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不過也有網民表示政府有派錢已經很滿足，認為政府分2期派發消費券其實是「有苦衷」，指電子消費券的派發主要不是為了刺激市民消費，而是讓市民可以用作日常生活支出，減輕生活壓力，尤其是老人家，表示消費券「每日搭車、食飯其實真係幾好用」、「買餸輕鬆用曬」。