財政預算案｜10大青年著數政策懶人包　原來後生仔唔止攞$5,000！

財政司司長陳茂波公布本屆政府首份《財政預算案》，除了讓香港市民都關注的「派糖」外，亦推出多項紓困措施，當中更有不少專門為後生仔而設的財政政策措施，究竟今次預算案中有哪些受惠於後生仔?即看看吧!



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財政司司長陳茂波於今日(22日)宣讀新一屆政府首份《財政預算案》，政策中政府除了將向每位合資格市民派發＄5,000元電子消費券之外，預算案中亦再次推出交通費補貼、DSE免考試費、寬免薪俸稅等政策，此外，政府更將推動多個不同的實習計劃，為青少年提供多方面實習機會。為此《香港01》記者為大家整合了10大青年受惠政策，究竟青少年有甚麼著數可以攞，看看吧!

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1.5000元電子消費劵

年滿18歲或以上的香港永久居民，以及新來港人士分兩期發放總額$5,000元電子消費。今年4月將先發放$3,000元。經入境計劃及來港升學的合資格人士將會或總額一半，即$2,500元。

2.DSE考試費全免

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2024年香港中學文憑試考試費用，將會由政府代繳。

3.寬免薪俸稅

寬減22／23課稅年度百分之百的薪俸稅和個人入息課稅，上限為$6000元，扣減會在22/23課稅年度的最終應繳稅款反映。

4.交通津貼延長

「公共交通費用補貼計劃」將延長6個月至今年10月底，政府會繼續為市民每月超出200元的公共交通開支提供三分之一的補貼，以500元為上限。

5.專上學生金融科技實習計劃

政府將推出「專上學生金融科技實習計劃」，為本地及大灣區的專上學生提供資助。學生可透過計劃在本港或大灣區的金融科技企業，取得跨境實習工作經驗。

6.海事人才培訓資助計劃

政府將推出「海事人才培訓資助計劃」，讓有志投身海事法律工作的青年提供見習機會，以培育更多本地海事律師。

7.大灣區青年航空業實習計劃

香港國際航空學院與內地院校合作推出的「大灣區青年航空業實習計劃」實習計劃的首年名額將會由300增至450個，以培育更多青年投身航空業，應付香港及內地航空業的長遠人力需求。

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8.建造業在職培訓津貼

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政府會與專上院校合作，推兩年先導計劃，為就讀建造業相關兼讀制學位課程學員，提供在職培訓津貼，更會推出兩年的「先聘請後培訓」資助計劃，為就讀建造業安全主任課程的學員，提供在職培訓津貼。

9.推廣「城市運動」

政府正研究將官涌市政大廈部分未善用的樓層改建成為「城市運動體育中心」，以提供適合攀登及滑板等運動的場地。

10.推應用教育文憑課程

政府將於2023/24學年推出應用教育文憑課程，以取代現有的毅進文憑課程。職業訓練局亦會推出為期兩年的先導計劃，讓中學生及早接觸職專教育。