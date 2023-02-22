銅鑼灣藥坊劏客！內地女遊客被藥粉騙局劏11萬　最終處理方法曝光

香港與內地正式通關一個半月，來港購物的內地旅客增加，刺激本港經濟。日前一名由內地寧波來港旅遊的女遊客，在社交媒體小紅書發帖，指自己攜同兒子來港旅遊，在銅鑼灣一間藥坊購買藥材時，疑似陷入「藥粉騙案」，付款時被要求支付11萬港元，亦一度求助無門，事件引發熱議。



涉事的銅鑼灣藥坊（Google Maps）

內地女遊客日前（20/2）在社交媒體小紅書發帖，表示自己日前攜同兒子來港旅遊時，在銅鑼灣一間藥坊閒逛，被店員遊說並購入了聲稱對身體有好處的補品和藥材，沒有仔細查問價格，只有大概看了一下瓶上貼紙的價格。但就在付款時被藥坊要求支付11萬港元，更稱藥材已磨成120錢的藥粉，在人生路不熟、店員的要求下，最終硬著頭皮繳付了$109,600的費用。

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在她回到酒店後，愈想愈不對勁，懷疑自己被欺騙買了天價藥物，於是返回現場與店員交涉，其後獲退其中的2萬元。不過由於藥粉仍然價值近9萬元，於是她將事件、相關收據、付款紀錄上傳至小紅書，求助網民下一步應該如何追討。她在報警後，警方稱是藥坊的經營手法有問題，向海關舉報也獲得受理，稱款項有機會收回。

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昨晚（21/2）該位內地女遊客在小紅書發帖更新「藥粉騙局」的後續，她在帖中表示「很感謝大家對本人在香港不愉快之旅的關注和建議，也跟商家進行溝通、協商，最後協議達成，之前發帖有提到海關不受理，是我自身原因，打錯電話，導致對海關的誤解，在港期間，有專門受理的案件的海關負責人，海關那邊也一直跟蹤我案件，一直有電話聯繫，在此說聲：你辛苦了！事情已經處理她！很感激大家對我的遭遇幫我出謀劃策，真的很感激大家！謝謝！」她提到事件已告一段落，透露藥坊已全額退款予她，稱以後還是會來港澳旅遊，「只不過會留一個心眼了」。

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事件在網路上火速傳開，不少網民都表示曾在該間藥坊陷進藥粉騙局，同樣被店員多番遊說將藥材磨成藥粉，最後在店內大吵大鬧才獲店員退回全款，提醒所有人士在店內消費應保留全部的單據。