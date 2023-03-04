模範的士2︱4件真人真事恐怖過拍劇「KK園區事件升級版」客死異鄉

韓劇《模範的士2》（模範出租車2／模範計程車2）李帝勛、金義聖、表藝珍、張赫鎮、裴侑藍原班人馬領銜主演，一開播便創下12.1%的高收視率和討論度，延續第一季劇情，「彩虹運輸」五人分道揚鰾，後來又齊聚一堂，以張省哲代表為首，帶領司機金道奇、黑客高恩、工程師崔慶久和朴鎮彥組成，以暴制暴代客服務的復仇故事！



「請以復仇代替尋死，代客復仇服務！」《模範的士2》以「無法受到法律保護且滿腹冤屈的被害者們」為主軸，第一季用「趙斗淳事件」揭開序幕，後續更帶來「鄭南奎事件」、「新安郡鹽田奴隸事件」、「楊正鎬會長事件」、「中韓跨國電話詐騙案件」、「華城連環殺人案」等，第二季的案件也幾乎都是「改編自真人真事」！

【圖輯】點圖放大了解《模範的士2》4大真人真事案件！👇👇👇

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一、麵包工廠夾死事故

「勞工死亡」近期某工廠發生工人遭機器夾入致死事件，意外發生才過三小時，工廠便再度開工，引起軒然大波，資方「新端集團」否認為工傷，表示是個人失誤，並非職業傷害，這個改編影射的應該是「平澤SPL麵包廠員工被機器夾死事故」，發生在2022年10月15日，在工廠值夜班的23歲女性圍裙被三文治調料機夾住，導致上半身捲入當場死亡，事發當天有超過40名員工一起工作，目擊事故的大部分職員沒有休息，第二天就恢復現場工作，事前無視安全手冊，事後公司草率應對，再加上非人道待遇，後來又被揭露200多名職員中僅有10多名是夜間值班，為了配合生產量而過勞，而該事故並非首起，從2017年到2022年相關受害者多達37名，其中15人就是夾住案件，該工廠正是知名連鎖品牌「Paris Baguette」！

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二、男性隨機對女性施暴

獨自回到商業公寓的女性，遭素昧平生的男性隨機施暴，導致被害女性永久傷殘，一審宣判有期徒刑五年，該男性任職於警衛公司，自述當時酒後狀態不穩，請求從輕處理，這類型的案件在韓國層出不窮，其中一起就像是2022年在釜山30歲的男性追趕正在回家的20多歲女性，並在她居住的大樓對其施暴，過程中更用腳踢她的頭，更將昏迷不醒的女性拉到CCTV的死角地帶，最後該女性腦部受損，右腿癱瘓等，如果出現持續麻痺六個月以上，就有可能導致永久殘傷！

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三、N號房事件

「N號房事件」是發生在2018年下半年至2020年3月期間的性剝削案件，從成年女性到小學幼童都是他們的目標對象，因個人私慾而做出偷拍、直播、非法上傳，到性暴力、性侵害、性虐待等殘暴行為，就算兇手繩之於法，但影片依然在網上流傳，劇中改為涉嫌散播色情內容一審被判三年徒刑的群組經營者即將面臨二審，他們透過背後的勢力，用大筆的金錢找來當過法官的律師，準備受審完接受緩刑出獄，「彩虹運輸」讓他們毆打獄警又搶走配槍，發布公開通緝，宣判無期徒刑，就連被稱為是「博士」的犯人趙周彬出庭的衣服、護頸和傷口全部還原，主犯趙周彬一審判決監禁40年！

四、芭堤雅殺人案

「越南非法詐騙殺人案」原型為「2015年芭堤雅殺人案」，25歲的青年林東俊（임동준）從義警退伍後夢想成為警察，從小接觸電腦的他手頭很吃緊，某天主犯金亨鎮的介紹下，以鉅額資金為誘餌提供出國工作機會，遭到綁架和監禁，許多跟他相同的青年被剝削為網路設計奴隸，因為沒有快速開發程序為由遭到毆打，雖然試圖逃離，但護照早已被搶走，又被金某的同夥抓了回去，揭露企劃化的非法賭博事業如何誘騙陷入就業困難的IT青年，現實生活中的林東俊沒有像劇中的李東宰一樣幸運，他最後被黑社會金亨鎮連續多天毆打致死在他鄉，簡直就是「柬埔寨事件升級版」！

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