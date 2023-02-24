魷魚遊戲真人版虐待參賽者？木頭人玩9個鐘　晉級人選疑一早內定

有真人版《魷魚遊戲》之稱的Netflix真人騷《Squid Game: The Challenge》傳出開拍消息後就引起熱烈討論，除了電視劇本身帶來的流量外，更引人矚目的是美金高達456萬的豐厚獎金讓不少人十分嚮往。然而，陸續有不少參賽者向傳媒爆料，形容該節目的拍攝環境「不人道的災難現場」，而且節目也疑似有劇本。



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真人版《魷魚遊戲》玩9個小時木頭人

由於參賽者們都有簽署了保密協定，因此無法透露姓名，不過他們所說的內幕卻意外地相似。有四名被淘汰的參賽者向《Rolling Stone》爆料，他們被迫在非人道的環境下玩了9個小時的「一二三，木頭人」的遊戲，然後原地停止動作長達30分鐘好讓導演從高空拍攝，然後再回看影片來決定誰被淘汰，期間不少人凍得手腳麻木，至少10個人凍得當場倒下，而其他人卻不能移動因為遊戲還在進行，有參賽者向傳媒形容「人們像蒼蠅一樣一個個倒下」。

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真人版《魷魚遊戲》環境只有負10度

有參賽者則爆料拍攝現場只有負10度，參賽者們穿上了兩層的發熱衣、兩對襪子、再加上節目組的衣服仍然冷得發抖。有人還說，節目組也有提供暖袋，並且可以帶外套，但開機拍攝時必須脫下並且得露出胸前的號碼牌。

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真人版《魷魚遊戲》網紅內定晉級

另外，也有參賽者質疑節目有內定的贏家，有些TikTok或Instagram網紅在第一個遊戲時就已經內定會進入下一關，不管成績如何。這些人身上都戴了咪高峰，攝影機都會圍著他們繞，而其他參賽者戴的只是道具，有人還爆料節目組為了其中一個參賽者強行改了比賽規則，有人甚至指出他親眼目睹有被淘汰的參賽者又回到賽場上。另外有兩名名參賽者還告訴《Rolling Stone》，Netflix在比賽開始前就已經預訂了他們的返程航班，後來他們被淘汰後立即起飛的。

稍早前，Netflix就已經回應僅有3人因輕微疾病接受治療，並稱製作組十分注重參賽者與工作人員的安全及健康，否認了有關傳聞。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】