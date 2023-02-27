蔡天鳳案｜網民侮辱留言遭眾狠批　台作家揭網絡暴民13大冷血特性

香港名緩蔡天鳳Abby Choi碎屍案令全港震驚，更引起不少網民關注和討論。日前，曾為死者婚禮擔任司儀的藝人林盛斌(Bob)於社交平台上對網民於此事件上的不敬且侮辱的發言發聲，他表示不解為何網民對此等事件竟「會寫啲極度冷血同侮辱性嘅留言」。而於連登討論區中，有網民對此亦指責該些網民的「思維已經扭曲到得人驚」.小部分網民冷血言論令人心寒，其實早前就有台灣作者出書分析網絡暴民13個特性，解釋為何網上這麼多冷血言論的出現。



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大埔龍尾村烹屍案，警方暫就此案一共拘捕5人，包括死者蔡天鳳前夫一家4人和前夫父親情婦，當中前父一家於今早(27日)在九龍城裁判法院提堂，前夫、前夫兄和前家翁被控謀殺罪，而前家姑則被控妨礙司法公正罪，四人均不得保釋，案件押後到5月8日再訊。

案件消息一出，即令全港市民震驚，亦引起網民討論。而日前曾於2016年擔任死者蔡天鳳婚禮司儀的藝人林盛斌，於個人IG帳號上發黑圖批評討論區對此事件發表不敬留言的網民指，他們不論「有人成功」，「有人失敗」或是「有人結婚」等等的事，都會發表極為負面的言論。對此此等殘暴的案件，他表示不解為何網民在「見到有個女仔被好殘暴咁樣去殺害」時，「竟然會寫啲極度冷血同侮辱性嘅留言」，甚至有人會「攞件事出嚟講笑」，直呼「到底個世界發生咩事?」，更反問道「係咪網絡世界就可以冇任何界線？」。

圖自林盛斌Bob IG

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網民的不敬和誇張行徑，令連登網民亦表示「真心覺得好冷血」，「口出狂言，心術不正」，有連登網民更不禁出文表示「某啲連登仔思維扭曲到得人驚」，指連登上的網民竟然「千方百計想睇下搵唔搵到天鳳生前黑歷史」，發文者表示進行此等行為的人「你哋真係既恐怖又噁心」。網民於帖文下方留言表示「網上加上咗一層面紗，就肆無忌憚展露自己嘅醜惡」，有網民亦表示「連登某啲人真係好扭曲」，即使網上發言「隔咗個mon冇人知你係邊個」，但都「唔使咁講嘢啫」。

台灣作家列出13大不良善網民行為特徵(圖為書籍封面) (網上圖片)

由台灣作家J.LU所著作的書本《怎麼回事》內裡一章曾探討有網絡暴力的議題，他表示「網路暴力，是很嚴重的社會問題、國家問題。」網絡便利了人們的溝通和供別人表達想法，更提供了一個多元的「學習管道」，但有些網民卻濫用了網絡的便利，將網絡「用作攻擊、散播不實消息、危言聳聽、傷害他人」等等的作用。作者表示對社會上的人、事、物做出評論，表達自己意見，「原本是一件關心時事的表現」，但對於不良善的網民，報導甚麼並不是重點，不論如何他們就是要「發表極度偏激、負面、粗俗的言論」。

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對於不幸的悲劇，缺德、心惡的網民不僅「毫無同情心、同理心」，更會「落井下石」，這些不良善的網民明知道自己的行為傷及到別人和社會，但卻「還是選擇要這麼做」。作者更表示網絡暴力的行為不一定會構成犯罪，但這些行為是「很嚴重的道德瑕疵，網路道德的敗壞」。作者更列出這些冷血無情，於網絡世界中為「不良善的網民」的13個特性，以勸誡網民要成為一名網絡良民，而並非「網絡暴民」。

以下為不良善網民的13大特性

1.以自我為中心，只認為自己的想法才是對的，不能接受其他網民的不同想法。

2.當其他網民否定或反駁自己的想法時，就做出言語攻擊。

3.喜歡用偏激的字眼，引起注意。

4.玩弄文字遊戲，蓄意扭曲原意。

5.隨時都在網路上尋找目標，伺機攻擊。

6.對於任何媒體報導的內容，喜歡用斷章取義的方式，做出惡意或不恰當的評論。

7.嘲笑諷刺他人的不幸、幸災樂禍。

8.對於任何自己不喜歡的人、事、物，酸言酸語或以極端、低俗的字眼惡意地抨擊、咒罵。

9.除了偏激、負面、反對，無法給一個有說服力的理由。

10.不論是非，只為了辯贏其他的網民。

11.散播謠言或未經證實的言論，蓄意混淆視聽或中傷他人。

12.對於其他網民的留言，喜歡主動挑釁、謾罵或詛咒。

13.目的就是要破壞社會和諧。