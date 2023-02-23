財政預算案｜內地網紅抖音嘲香港「窮」 重推投資入境:傲慢的代價

財政預算案於日前正式出爐，當中財政司司長陳茂波表示，政府將引入新的「資本投資者入境計劃」，即只要申請人投放一定資金於本地市場，並通過審批後便能來港居住發展。香港此類計劃曾於2003年推行，但2015年正式叫停。有內地網民聽此消息則表示，香港現在重啟計劃是因「缺人又缺錢」，而這都是香港之前「傲慢」行為的「代價」!



資料圖片

政府於昨日(22日)公布23/24年度財政預算案，當中提出為進一步豐富人才庫及吸引更多新資金落戶香港，政府將引入新的「資本投資者入境計劃」，申請者只要將一定金額投放於本地市長，通過審核便可來港居住和發展，但投資項目不包括物業投資，至於申請者的國籍等細節詳情則有待公布。

👉內地女分享「高才通」來港產子攻略 過關即去醫院遭狠批:還炫耀?

而當初香港其實在2003年推行過同樣的計劃，當年香港最初所推出的計劃是只要申請者在港投資650萬港元，就可以來港居留，而物業投資亦認可為投資方式的一種。後來香港於2010年投資門檻由650萬港元提高至1000萬港元，並將物業投資方式剔除，然而到2015年1月15日政府更將計劃暫停。

圖片截自抖音

重啟投資入境計劃消息一出，有正居港的內地男Bill在其有13萬訂閱用戶的抖音帳號「比爾在香港」上發影片表示，香港重啟此計劃是因香港現在「缺人又缺錢」，因而要「抓住機會各取所需」。他表示香港當初推行計劃讓人可以透過投資入境香港，只要650萬便「送身份證」，到後來門檻提高至1000萬元和限制投資方式，最後更將計劃暫停，當年這樣的行為意思是「香港缺人才不缺錢」，令這些年的投資移民「全都流入新加坡」，導致香港現在缺錢，這都是當年叫停計劃「傲慢行為」而要「付出的代價」。

👉屯門驚現私家車被噴「紅漆」鎖車 狠索$XXXX解鎖費 網:車劏得啦

對此有網民表示，對香港已毫無興趣「不去!」，「不讓我當特首堅決不去」，有網民則表示香港「跟大陸沒甚麼差別了」，而且香港樓價「比大陸房價高」，去香港意義不大。有網民則表示「1000萬還要等7年才永居」，認為永居年份應該要縮短至「4年」。但有網民卻表示計劃並不包括內地居民，但樓主卻回應表示「有辦法的」，更指當年計劃也是「不對內地人」，但最終卻「都是內地人」。