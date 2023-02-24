天水圍港女「泰山壓花」打卡遭網狂批　被鬧毫無反應　網怒：無恥

在街上看到開得茂盛又靚的花，當然就要影相打卡啦!但為了影一張靚相，而損害花草，大家又覺得值唔值得呢?日前有網民於社交平台上發文分享指，於天水圍公園看到一對情侶為了與公園中的繡球花打卡，竟然整個人「瞓身」在花圃上，當時網民有作出喝止，但情侶卻視若無睹，令網民都怒批兩人「離譜又自私」!



圖自Facebook「香港風景攝影會」

日前，有網民於Facebook群組「香港風景攝影會」上發文稱於21日在天水圍公園看到一對情侶在繡球花圃打卡，然而女方竟整個人「瞓身」在繡球花上讓男方幫忙拍照，疑似為營造躺在花海中的感覺。網民表示「影還影，破壞環境嘅嘢唔應該啩？」，「雖然有拉住(男方)，但都係壓咗落去...」，惟恐港女此等行為會對花造成損害。

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網民表示，當看到對方此行為時已即時大叫「壓爛啲花喇」，但對方不知是「聽唔到」還是「當聽唔到」，對警告視若無睹，而當時有保安曾「輕輕行過去」，但最終卻沒有作出任何行動。

帖文一出即引起網民熱論，有網民怒斥該對情侶「自私無恥」，「極自私，為咗呃 like 可以去到幾盡」，「簡直不知所謂」，更表示情侶該行為是「大媽行為」，甚至「仲衰過大媽」。網民更表示港女「「唔使咁辛苦啦，死咗大把花圍住你！」，加上「咁樣影出來效果同做殯儀相冇乜分別咋喎！」更提議樓主「應該一行埋去就影樣」，才會有「阻嚇性」即時走開。

此外，有網民更於帖文中表示除了情侶，公園中還見過許多人有類近行為，「經常有人坐上草地踩花，小朋友搣啲花」，「成日踩上去(花圃)影相」，網民更表示曾經去辦事處投訴，但辦事處卻只說「留意一下」。網民對此表示希望大家能好好愛護花草，家長亦要好好教導子女要「尊重花草」，花草與人同樣都有「生命」。