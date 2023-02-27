蔡天鳳案｜大埔龍尾村變凶宅網民同情業主　地產經紀：重建未必得

蔡天鳳Abby Choi被殺害肢解烹屍案轟動全港，死者的雙手及身體主要軀幹仍未尋回，連日以來大批探員連日來在案發的大埔龍尾村村屋調查，務求盡快蒐證，令死者可以沉冤得雪。而除了案件的本身引起港人熱論外，有網民留意到涉事的村屋單位是由疑兇租用，現時事發單位成為凶宅，令業主也成為了「受害者」，有地產經紀表示，就算清拆重建都未必可行。



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28歲名媛蔡天鳳Abby Choi慘遭殺害肢解，事件轟動全港，大批探員連日來在案發的大埔龍尾村村屋調查，盡力尋找死者殘肢，讓死者可沉冤得雪。

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除了案情備受關注外，由於涉事村屋單位是租用性質，若單位成為了凶宅，以後單位想放租、放售都未必有客戶接貨。有地產經紀表示，詢問是次命案對單位樓價的影響有多大，會否連帶影響到附近村屋單位等。

死者蔡天鳳（互聯網）

1.涉事單位變凶宅

地產經紀蘇小姐回覆，若有單位變成凶宅，租金、樓價也會受到影響，成為凶宅後跌幅明顯，粗略估計價錢會低於市價2-3成。另外在短時間內也難以租出，售盤的話坦言「分分鐘賣唔到」，也許最終要透過拍賣形式才有人願意接貨。

2.附近居民單位有無影響？

蘇小姐表示涉事單位樓上的住戶、或者旁邊數幢村屋，在樓價上都會受到影響，繼而出現或多或少的跌幅。不過對於附近稀遠的村屋住戶，樓價就未必會造成很大的影響，但她提到無論遠近，都肯定會讓周邊的人產生心理陰影，籲居民和港人關注心理健康。

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3. 對大埔「龍尾村」留下負面的印象

她坦言事件可能令大埔「龍尾村」帶來負面的印象，客人即使正在尋找大埔村屋盤，對龍尾村也會避而遠之，或會對居民放租放售的情況造成部份影響，而是次事件的嚴重性甚高，港人未必在短期內能夠忘記，甚至留下永遠的負面印象。

4. 兩類人不介意住凶宅？

凶宅單位一般而言在發生命案後，業主都會請法師到場幫忙超渡亡靈，再重新翻新單位、減租等，才會安排重新放租。不過即使在凶宅單位翻新後，較傳統的華人都比較害怕或不能接受，而通常此類單位都比較吸引百無禁忌的外籍人士和南亞裔客人入住。

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5.清拆重建未必可行

有網民提問如果將整幢村屋清拆再重建，單位會不會就不再屬於凶宅？也重提周凱亮肢解父母一案，在大角咀「海興大樓」拆除重建成「利奧坊‧曦岸」後，涉事凶宅也就此消失。蘇小姐回答道，首先要搞清楚該間村屋整幢物業是否由同一個業主擁有，否則會有業權的問題出現，即使想重建也有機會被其他業主所阻撓。

除此之外，與周凱亮肢解父母一案不一樣，大廈重建後所有樓層、單位都會完全不一樣，也不會有人去計算涉事單位在哪一個空間，但是涉事的村屋不一樣，是底層地下單位，無論如何重建，都是同一個空間，所以假設可以清拆順利重建，也未必如此容易賣出。另外即使業主決定整幢清拆，再將空地曝露在陽光下「曬個三五七年」再重建，雖然單位的確不再是「凶宅」，但業主始終也失去了這段時間內客人的租金、重建費等，蒙受著巨大損失。