劉亞仁唔止打牛奶針「涉嫌非法逃兵役」盤點6位曾陷逃兵爭議韓星

韓國影帝劉亞仁‎近日涉嫌以非醫療為目的非法注射異丙酚（俗稱牛奶針），又在尿液檢驗上被驗出吸食大麻。據韓媒《SportsKhan》報導，韓國國防部兵務廳兵役調查科在2月15日接獲「請調查劉亞仁兵役判定是否按正常程序進行」的投訴。告發者指出檢方去年12月曾查出兵務廳職員可能涉嫌違法替人減免兵役，讓他聯想到劉亞仁當時因病免疫，可能有違法的疑慮，負面風波不斷。



不過，韓國也有許多重量級藝人不希望影響工作，同樣透過不良手段意圖逃過兩年的義務兵役，以下為6位曾經陷入逃兵爭議的藝人。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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一、劉亞仁

劉亞仁2013年拍攝電影《鋼鐵心靈》（強哲）導致右肩肌肉撕裂傷，2015年被診斷長了骨瘤，2016年他再度左肩鎖骨骨折，到2017年為止共進行過三次兵役體檢，前兩次判定兵役暫時保留，第三次被判定豁免兵役。當時備受許多負評，使他不得不強調並非用健康當作逃避兵役的理由，並表達自己強烈想服役的意願。

有韓國網友表示自己和劉亞仁一樣罹患骨瘤，且動過四次全身麻醉手術，不過劉亞仁最後被判定五級豁免兵役，他卻是四級補充役，他質疑是否有不公平對待，長官卻在電話回覆：「劉亞仁是劉亞仁，你是你。」令他十分傻眼，希望能釐清事件真相。

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二、VIXX RAVI

RAVI 2022年10月以社會服務要員身份入伍，不過在今年1月卻遭韓國網友質疑造假健康診斷逃避兵役，據韓媒報導，涉嫌幫助逃避兵役而被拘留的掮客團體聲稱「偶像出身的Rapper歌手A某也透過自己獲得了兵役減免」，報導中提到「這些掮客在指定醫院被診斷出虛假癲癇後，並以此為根據獲免除兵役或調整兵役等級。在此過程中，還捕捉到掮客團體從委託人等處收取超過1億韓元（約60萬港幣）的情況。」，指RAVI利用造假的「癲癇診斷書」獲取替代役身份進行服役。

所屬經紀公司GROOVL1N第一時間選擇沉默，並表示連絡不到RAVI本人，之後發聲明「計畫暸解情況後再整理立場」，至今都沒有否認RAVI是否真的以非法手段逃兵。

三、宋承憲

2004年演員宋承憲被爆在接受尿液檢查時，將含有蛋白質成分的藥物摻入尿液中，甚至直接使用針筒往尿道上注射摻有自己血的液體，企圖以尿蛋白過高、腎病免役。事件曝光，他向媒體承認因為要繼續演戲，一時被誘惑，如果需要服兵役，他絕對會配合，他向支持他的劇迷道歉。後來再次接受檢查，也以現役身分入伍，但形象已受到嚴重衝擊。退伍後疑似因為在韓國通告及人氣大不如前，便把工作重心移往大陸，當時還與劉亦菲合拍電影《第三種愛情》。

四、元斌

元斌由於入伍前工作滿檔，多次以學生身分申請延期入伍，讓韓國兵務廳忍無可忍發出最後通牒。他於2005年入伍服役，當時還提出自願赴前線的要求，在入伍後疑似被「操上癮」，最後因為被診斷出左膝十字韌帶撕裂建議可以提前退伍，卻遭他本人拒絕，但在2006年在軍方勸說下，還是以不適合繼續服兵役為由退役。

五、PSY

江南大叔也曾傳出以港幣23萬的天價購買工程師執照、申請網絡公司的替代役，但實際上並未服役、甚至辦了52場演唱會，事後他向社會大眾道歉，並被要求當了第2次兵，前後共服役5年。2012年爆紅後，才漸漸被人忘記過去的負面事件。

六、Rapper MC夢

早在2010年就被踢爆數年期間申請過「7次延遲入伍」，甚至為了可以免役，一次拔掉了「12顆牙齒」，以符合「牙齒數量不足可免役」的條件。法院在2012年宣判違反兵役部分無罪，但他在演藝圈的形象重挫，被迫離開當時主持的4個節目，遭所有電視台封殺，負面印象嚴重打擊演藝事業。

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