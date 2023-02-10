劉亞仁涉毒有跡可尋？韓國最年輕影帝大起底　一原因似乎洗底在望

【劉亞仁涉毒】2月8號晚，韓國演員劉亞仁被爆出涉嫌濫用俗稱「牛奶針」的異丙酚（Propofol）被當地警方帶走，目前已經被禁止出境，10號出爐的檢尿結果更對大麻呈陽性反應。雖然這件事發生在劉亞仁身上並不是那麼讓人意外，但惋惜是必然的。作為韓國30代頂級的忠武路男演員，劉亞仁是最年輕的青龍獎、百想藝術大賞雙料影帝，同時也是韓國地區的票房保證。



韓國人對他一直是又愛又恨。愛他不夠帥但超強的演技，也恨他總是犯錯。只是過去的「明知不可為而為之」，更多表現在為弱勢群體發聲和無傷大雅的情感生活上。這一次和毒扯上了關係，性質徹底不同。

【圖輯】點圖放大看更多劉亞仁照片👇👇👇

+ 27

一、非法濫用使用異丙酚在韓國屬於吸毒

劉亞仁涉嫌非法使用的藥品異丙酚（Propofol），是一種比較常見的靜脈麻醉藥，藥效明顯，幾秒鐘就能讓人進入深度睡眠。因為呈乳白色，它被稱作「牛奶」。雖然很多人在做手術時都使用過異丙酚，但它具有成癮性，且有部分人群會因異丙酚產生特殊的快感。

不同的國家，對異丙酚的管理有所不同。比如異丙酚在中國並不屬於毒麻藥品，濫用的話不屬於吸毒，而是「處方藥濫用」。但在韓國卻不同了。早在2011年，異丙酚就已經屬於毒品，只能在特殊情況下做醫療作用使用。濫用的話，則屬於吸毒。

韓國女演員朴詩妍就曾因為長期非法使用異丙酚，被判處有期徒刑8個月，緩刑兩年。而劉亞仁在不同醫院頻繁無處方地使用異丙酚，如果在次數和頻率上如果得不到合理的解釋，被證明是明確的濫用，等待他的不僅是罰款，還有牢獄之災。

【相關圖輯】劉亞仁《我獨自生活》公開簡約風豪宅 三層高上落樓梯行到膝頭痛（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 18

二、不意外但實在可惜

劉亞仁被曝光可能存在的吸毒行為後，大家在震驚和惋惜之餘，也意識到這並不是完全無跡可尋。他一直是個特立獨行的人，有的獨特為人稱道，有的獨特卻走上了歪路。

當同齡男演員還掙扎在偶像劇裡，劉亞仁已經出演了不少關注現實生活的作品。且在韓國四處拿獎，在國際上享有盛譽。他不是靠人提攜，而是完全用一部部作品成為韓國忠武路青年一代的領軍者。

提名大鐘獎影帝的《燥底師兄生擒富二代》（《辣手警探》／《老手》），贏下青龍影帝的《思悼》（《逆倫王朝》），走上康城的《燒失樂園》（《燃燒烈愛》／《燃燒》），以及前兩年打敗李秉憲、二封青龍影帝的《無聲》（《收屍人》）......他這不符合大眾審美的小眼睛和厚嘴唇，有著整容般的演技。

【相關圖輯】八對韓劇經典「男男CP」 宋仲基劉亞仁超有火花仲攞埋最佳情侶獎（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 33

作品品質是一回事，關鍵劉亞仁他還能扛票房和收視率。

比如2021年Netflix投拍的《地獄公使》（Hellbound），劉亞仁主演一位邪教領袖。這部劇的品質不算太高，評價也是平平，但扛不住劉亞仁的全球影響力，上線後收看率一直保持在Netflix榜單全球第一。

除了演技，劉亞仁常被誇讚的，還有他作為「藝術家」的一面。比如組建了一個名為Studio Concrete的創作團隊，舉辦展覽並扶持年輕的無名藝術家。同名的服裝品牌也相當成功，國內包括胡歌、陳偉霆、何穗、張若昀在內的明星都上過身。

【相關圖輯】黃心穎離巢後離開娛樂圈？ 盤點因醜聞墜落的明星有人永不翻身（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 26

他的家位於首爾梨泰院，劉亞仁購入時約58億韓元（約3600萬港幣），在韓國明星中絕對算得上是頂級豪宅。裡面就像是在辦藝術展覽，不僅有不同流派、不同時代的畫作，不同設計師出品的擺件，還有雜誌封面。

雖然身為韓娛圈當紅炸子雞，但劉亞仁並不「安分守己」，而是有什麼說什麼，想做什麼就做什麼，且不避諱給別人知道。這兩年關於他的性向有諸多討論，劉亞仁沒有避嫌，依然在社交網絡上分享和緋聞男友崔漢樂的合影。

新冠疫情最嚴重的時候，韓國反華情緒氾濫。劉亞仁的設計品牌Studio Concrete製作了「LOVE FOR WUHAN／HUMAN」的圖樣。

早前朴槿惠閨密干政事件發生後，他作為公眾人物走上光華門，手舉蠟燭抗議。有人誇他為民眾請願，但也有不少人罵他作秀。雖然他並沒有在任何地方告知自己要去抗議現場，拍到他的記者也聲明絕不是擺拍，只是在活動時認出了戴著口罩的劉亞仁。

韓國的女權運動轟轟烈烈，劉亞仁也沒有避讓。演員鄭有美（又譯鄭裕美）因出演《82年生的金智英》被罵，他站出來為她反擊：「我是女性主義者。」

鄭有美，一位人們熱愛且不斷成長的朋友，她演的這部電影《82年生的金智英》即將上映。我看了預告片，非常棒，感受到她的聲音和動作比以前更加堅定自然。我希望觀眾能夠感受如此深沉的聲音。

銀幕之外，每個人都把這部電影當作戰爭遊戲。另一方面，這部電影將被傳遞並震撼觀眾的內心。不要被外面的聲音所欺騙。請按電影本身來看待。希望你們能感受自己的感受。

這是女人的故事，這是男人的故事，這也是其他人的故事。我給你們推薦這部電影，希望通過互相同情，能感受到我們是一起的，超越性別與差異。

——劉亞仁（翻譯：劉亞仁資訊站）



被網絡暴力的雪莉離開了這個世界，他的發聲令人動容。

她沒有被當成是患者的理由，也沒有被視為英雄的義務。她的修辭，雪莉這個名字，都不是她的全部。

真理，以及在這名字之上的存在。嚮往自由而做出的抵抗，以自己的人生去實踐的人類，還有比我所瞭解的多出上億倍的真理的真實——她的心靈。

——劉亞仁（翻譯：劉亞仁資訊站）



這些行為給劉亞仁帶來了巨大的爭議。但他說自己喜歡憤世嫉俗這個詞，因為它源自對生活的熱情。

然而濫用藥品、涉嫌吸毒的行為，卻實在是很難再與敢愛敢恨、愛恨分明來掛鉤，甚至與他一直試圖呈現的真實、平等相悖。

三、濫用藥物頻發，這次也能逃脫嗎

這幾年韓國娛樂圈多次被曝出有藝人吸毒和濫用藥品。因演技封神的「韓國荷里活」忠武路，也並不清白。

2021年，河正宇就因為非法使用異丙酚被傳喚和禁止出境。不過最終檢方並沒有做出吸毒行為的判決，僅以河正宇在手術過程中注射了超出必要的睡眠麻醉，做罰款處分。而在2008年，朱智勳更是被明確查出吸毒，後來還被戀人指認誘導吸毒。然而這兩人都已鹹魚翻生。

河正宇在醜聞後不久就通過《毒梟聖徒》（《蘇利南》）回歸，基本沒被影響，依然片約不斷。而朱智勳在短暫被封殺之後，很快就重新被電影界接納，還提名了包括青龍在內的不少獎項。2019年一部古裝喪屍片《屍戰朝鮮》（Kingdom，《李屍朝鮮》），更是讓朱智勳重回頂端。過去的醜聞仿佛不曾存在。有意思的是，河正宇和朱智勳兩人還是好友。河正宇曾公開稱讚：「他和我想像的完全不同，他的表演方式很古典，讓人放心。」

眼下，劉亞仁手上還有諸多存貨。曾因劉亞仁大賺一筆的Netflix，投拍的《末日愚者》早已在拍攝中，《地獄公使》即將在開拍第二季，兩部製作命運未蔔。

還有兩部計畫在今年上映的電影：和李秉憲共演的電影《勝負》原定於4月公映，另一部電影《HI.FIVE》預計在6月。

目前片方都打算推遲上映時間，等待警方的公告。這些本都是值得期待的作品，現在卻只剩下遺憾了。