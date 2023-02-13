劉亞仁被揭涉毒5年「醒了就注射」職員直擊過程：其他藝人也上癮

【劉亞仁涉毒】南韓影帝劉亞仁涉嫌濫用藥物異丙酚（俗稱牛奶針），事件越燒越大，他陸陸續續遭韓媒爆料，其實從2021年就開始於各家醫院獲取異丙酚處分，且用量過多。怎料，他又被一名醫美職員曾經在醫院裡看過他2、3次，疑似從2018年就開始注射異丙酚，且該職員也爆料還有其他涉案藝人，其中一位明星性格小心用現金交易，甚至要求「如果甦醒了就繼續注射」，震驚各界。



《SBS News》9號晚間公開一則重磅爆料，該媒體在2019年曾採訪到一名在整形外科醫院（類似醫美診所）任職的職員，該爆料者直指：「那時候大概看過劉亞仁2、3次，最後一次看到他時，是他去康城電影節以前。」若時間往回推算，應是劉亞仁2018年透過電影《燒失樂園》（台譯《燃燒烈愛》）入圍康城影展競賽片之際。職員也透露，除了看過劉亞仁，還有其他藝人也有要求注射異丙酚（俗稱牛奶針）：「他說『要睡好幾個小時』，然後支付現金，如果甦醒了就繼續注射，所以我就繼續注射了。」

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《SBS News》向劉亞仁公司求證這段爆料內容，但公司推託表示，時間已經過了好幾年，沒辦法確認。劉亞仁遭懷疑非法慣性用藥，而他1月前往美國度假，5號返韓時，警方直接在機場逮人，當場就採取160根體毛送往國立科學調查研究院檢驗，結果目前預計於20號出爐，且警方一併追加調查他是否還有用其他毒品。

異丙酚是靜脈麻醉藥物，主要用於簡單小手術、整形手術、睡眠內視鏡等，成份為白色液體又被稱為「牛奶針」，由於會出現像毒品般的幻覺症狀，且容易讓人上癮，當過度濫用時，會有呼吸困難、心血管機能下降甚至是死亡的意外發生，最出名的致死案件就是天王麥可傑克森，韓國後因濫用在2011年被列為管制藥物，而該藥物在台灣則是被列為四級毒品。

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劉亞仁6月即將開拍Netflix劇集《地獄使者2》，如今爆出非法濫用藥物，劇組暫回應「開拍時間還沒確定」，而他還有電影《High five》要上映，片商也表示「上映日期還在討論」，另外，劇集《末日的傻瓜》、電影《勝負》目前開拍日期也未明朗，一共4部作品受到牽連。

值得一提的是，他主演的《勝負》飾演「圍棋傳奇人物」李昌鎬，該角色是南韓圍棋史上很重要的棋手，劉亞仁爆出濫用藥物，影迷氣到要求片商Netflix無限期停播電影《勝負》，不願讓劉亞仁影響李昌鎬正面又優良的形象。

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