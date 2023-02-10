劉亞仁檢尿驚爆「10日內曾吸大麻」涉服多種毒品 遭警方正式調查
撰文：聯合新聞網
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劉亞仁涉嫌濫用俗稱「牛奶針」的異丙酚（Propofol）遭韓國警方調查，他被拔160根體毛送去檢測，不過現在尿液檢驗先出爐，異丙酚雖呈陰性反應，但大麻卻是陽性，果真如同警方推測，劉亞仁除了異丙酚嫌疑，確定吸食其他毒品。
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首爾警察廳毒品犯罪調查隊委託韓國科學技術院對劉亞仁的體液進行精密鑑定，結果顯示其尿液中一般大麻呈陽性反應，異丙酚呈陰性反應。韓媒訪問毒品專家，對方表示吸食大麻通常經過7到10天就尿液就測不出來了，異丙酚則是3、4天。
結果一出，等於告訴大眾劉亞仁10天內碰過大麻，警方正對他展開擴大調查，而毛髮檢測還需要10天左右才會有結果。
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