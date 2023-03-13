保良局全新青年宿舍月租$2950-$4200　設單人房廚廁即睇申請攻略!

想試下過獨立生活的後生仔有喜訊喇！保良局於元朗的青年宿舍，今日（13日）開始招租，提供1,680個宿位，月租按市值租50%計算，由2,950至4,200元不等，最長租住期可以有5年，《開罐》為大家整合了申請懶人包，合資格的後生仔不妨碰碰運氣！



保良局李兆基青年綠洲相片

保良局於元朗馬田壆興建的青年宿舍「保良局李兆基青年綠洲」，樓高27層，設有兩類房間，分別為面積約179至214平方呎的一人房間（共有816個房間）、面積約199至240平方呎的二人房間(共有432個房間) 。房間有獨立廁所、浴室，並配有電熱水爐、窗式冷氣機、小型雪櫃等。大樓亦設有多個大型活動室及公共空間，包括共享工作空間、樓層煮食及聯誼空間、閱讀與休息區域等。另外設有雨水蓄集系統、太陽能儲電板、電池車充電設施，並有大量綠化空間，平台花園面積達 1,225 平方米。

+ 6

租金由2950至4200元不等，按房間呎數、樓層高低、房間方向等釐訂。合資格的在職青年都可以申請，保良局會在3星期後進行首輪抽籤，4月起面見申請者，預計首批住戶可於5月入伙。

+ 18

【保良局李兆基青年綠洲—申請懶人包】

地址：元朗大樹下西路18號

房間數目：

一人房間：816個（約179至214平方呎）

二人房間：432間（每間面積：約199至240平方呎）

房內設施：

獨立洗手間、浴室、電熱水爐、窗式冷氣機、床具（床架連床褥及床墊）、入牆衣櫃、書桌、椅子、小型雪櫃、鋅盆、窗簾

共用空間：

廚房、洗衣房、閱覽室、圖書館、多用途活動室、戶外籃球場、平台花園及停車場

租金：

一人房間：HK$2,950至HK$3,750

二人房間：HK$3,100至HK$4,200

註：租金按房間呎數、樓層高低、房間方向等釐訂

租期：

首次租期為期2年，期滿後可續約，約租期合計最多5年

收入上限：

一人房間申請者：

平均每月個人收入：HK$25,000

二人房間申請者：

平均每月二人收入：HK$50,000

總資產淨值上限：

一人房間申請者：HK$380,000

二人房間申請者合計：HK$760,000

申請方法：互聯網

必須預備文件

1.身份證

2.居住地址證明

3.收入證明文件

4.資產證明文件

按需要預備文件

1.僱員強積金或認可職業退休計劃的供款證明文件

2.殘疾人士登記證

3.商業登記處

4.商用車輛牌照、分期付款合約、最近期估值報告

5.定期存款證明文件

6.土地/房產(非住宅用途)最近期估值報告、持有人證明文件、相關按揭的證明文件、最近期的差餉及地租繳費通知書

7.領取/支付贍養費的法庭判令

8.因工傷意外而由僱主向僱員支付按期付款證明文件

申請流程

1.互聯網填表 (回答問題及上傳文件)

2.經初步評核通過

3.電腦抽籤(編配處理申請優先次序)

4.面談(核實文件及進行相關評估)

5.若通過即選擇房間

6.簽訂租約