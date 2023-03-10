政府工｜3月底截止！8份政府筍工　統計主任DSE學歷零經驗頂薪35K

今日(10日)政府不同部門包括統計處、懲教署、發展局、建築署等釋出多個政府職位，部分更是鐵飯碗，其中最吸引的職位是政府統計處招聘助理外勤統計主任，只需DSE學歷、零經驗已合格申請，公務員約人工由$20,540-$35,915，超級筍！



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【政府統計處—助理外勤統計主任】

月薪 $29,540起

截止日期 :23/03/2023 23:59:00

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入職條件:

(a) (i) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等[見註(1)]或以上成績[見註(2)]，或具同等學歷；或

(ii) 在香港中學會考五科考獲第2級[見註(3)]／E級或以上成績[見註(2)]，或具同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級[見註(3)]或以上成績，或具同等成績，並能以粵語及普通話溝通；

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績[見註(4)]；以及

(d) 思想成熟，能獨立處理工作。

職責

(a) 向統計調查及人口普查的受訪者收集統計資料；

(b) 解答關於統計調查的查詢，並就給予資料作人口普查和統計調查的事宜向受訪者提供協助；

(c) 保存各統計區的設計圖、記錄及地圖，並按最新情況修訂資料；

(d) 協助培訓兼職統計員及分配有關統計調查及人口普查的統計工作；以及

(e) 協助督導兼職統計員。

（註：職位持有人可能需要不定時工作以及／或執行大量訪問職務。）

薪酬:總薪級表第7點（每月港幣20,540元）至總薪級表第17點（每月港幣35,915元）

聘用條款:獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年；通過試用關限後，該員或可獲當局考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法

互聯網 ✔

郵寄 ✔

申請表格［G.F. 340（3/2013修訂版）］可親身或郵寄方式交回香港灣仔港灣道十二號灣仔政府大樓二十一樓政府統計處人事組，信封面請註明「申請助理外勤統計主任職位」。為加快審核程序，申請人須在申請表格詳細列明學歷及工作經驗。

【商務及經濟發展局（第1部）—行政助理(1)】

月薪:港幣32,545元

截止日期 21/03/2023 18:00:00

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入職要求

(a) 持有香港特別行政區認可院校所頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 良好中英文說話及書寫能力 (能操普通話為佳)，香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具備同等成績；

(c) 良好的人際關係技巧及能夠應對緊張的工作日程；及

(d) 具備不少於一年在政府或公共機構從事行政工作和計劃管理的全職相關工作經驗。

職責

(a) 為擬推行的定期展覽獎勵計劃提供行政支援，包括處理前期工作、審核申請表及進度報告、預備內部提交的文件及付款指示、審視付款收據、處理查詢及投訴等。

(b) 編寫定期展覽獎勵計劃的報告，包括但不限於每月的計劃報告和其他特別報告/報表，以及妥善保存與該計劃有關的檔案記錄。

(c) 為會議展覽業資助計劃提供行政支援並總結該計劃，包括審核申請表及進度報告、預備內部提交的文件及付款指示、審視財務報表等。

(d) 處理上司指派的其他工作。

聘用條款

獲錄用者將以非公務員合約條款聘用，合約為期兩年。

申請方法

互聯網 X

郵寄 ✓

申請表格[G.F. 340 (3/2013修訂版)] 須連同大學修業成績副本、列有DSE或同等學歷的中英文成績證書副本，郵寄至香港添馬添美道二號政府總部西翼23樓商務及經濟發展局人事部。請在信封面上清楚註明「申請行政助理(1)職位」。

【康樂及文化事務署—合約救生員】

月薪港幣20,800元（持有泳池救生章）

月薪港幣21,800元（持有沙灘救生章）

月薪港幣21,840元（持有泳池救生章及沙灘救生章）

季節性救生員（二Ｏ二三年泳季）：

月薪港幣20,500元（泳池）

月薪港幣21,500元（泳灘／水上活動中心）

截止日期 30/03/2023 23:59:00

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入職要求

（一）持有香港拯溺總會頒發的有效泳池救生章及／或沙灘救生章或以上級別證書；

（二）持有聖約翰救傷會、香港紅十字會或醫療輔助隊的有效急救證書（只適用於合約全年救生員；未持有有效急救證書的申請人仍可申請季節性救生員）；

（三）中英文程度達小學六年級水平或具備同等學歷；

（四）通過游泳與技能測試；以及

（五）通過視力和顏色分辨能力測試。

職責

（一）在本署泳池、泳灘或水上活動中心照顧泳客的安全；

（二）拯救遇溺泳客；

（三）維持秩序；以及

（四）保持場地清潔。

聘用條款

獲聘者將按非公務員合約條款聘用，合約期一般為兩年（合約全年救生員）或由三月中旬至十月泳季期間（季節性救生員）。

申請方法

互聯網 X

郵寄 ✓

申請人須把填妥的申請表格[G.F.340(3/2013修訂版)]，連同有關拯溺證書（泳池救生章及／或沙灘救生章或以上級別證書）及急救證書的副本，交回香港新界沙田排頭街一號康樂及文化事務署總部七樓康樂事務部支援組聘用及編制小組，請在信封面上註明「申請合約救生員職位」。

【懲教署—助理教育主任(英國語文)】

月薪$ 32,545起

截止日期 :23/03/2023 23:59:00

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入職條件

(a)(i)持有香港頒授主修英國語文的教育學士(中學教育)學位，或同等學歷；或

(ii)持有香港頒授主修英國語文的學士學位，或同等學歷，以及由香港專上教育機構頒授主修英國語文的教育證書／學位教師教育證書／學位教師教育文憑(中學教育)，或具備同等學歷；及

(b)在教師語文能力評核的英文科評核中成績達到「三級」或以上，或獲豁免符合該項語文能力要求；及

(c)符合語文能力要求，即在綜合招聘考試中文運用及英文運用兩份語文試卷中取得「一級」成績，或具備同等成績； 及

(d)操流利粵語及英語；以及

(e)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責

助理教育主任(英國語文)主要負責在懲教設施內執行高中及以下班級的教學工作，以及執行與教育相關的行政工作及多樣化的專業職務。獲取錄的申請人或須任教由懲教署安排的任何科目。

(註：獲聘人士須受監獄條例約束。)

薪酬

總薪級表第15點(每月32,545元)至總薪級表第33點[入職條件註(1)] (每月75,620元)

聘用條款

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。通過試用關限後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法

互聯網 ✔

郵寄／親身✔

申請表格[G.F.340(3/2013修訂版)]附證明各項相關學歷(例如學位、師資培訓、語文能力水平、綜合招聘考試和教師語文能力評核成績)的證書及成績單副本，以及填妥相關學術資歷及工作經驗的補充資料表格，送達香港灣仔港灣道12號灣仔政府大樓23樓懲教署總部聘任分組，信封面上註明「申請助理教育主任(英國語文)職位」。

補充資料表格請於懲教署網頁https://www.csd.gov.hk/images/doc/recruit/recruit_form/SIF.pdf 下載。

【發展局(工務科)—助理園境師】

月薪 $37,685起

截止日期 :23/03/2023 18:00:00

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入職條件

(a) 持有香港園境師學會認可的園境建築學位或學歷，符合參加該會專業資格考試的學術要求，或具備同等資格；

(b) 在取得所需學歷資格後，具備最少兩年實習培訓及／或工作經驗，以符合參加香港園境師學會專業資格考試的培訓要求，或具備同等培訓或工作經驗；

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績；

(d) 在綜合招聘考試能力傾向測試取得及格成績；以及

(e) 符合語文能力要求，在綜合招聘考試的兩份語文試卷（中文運用和英文運用）取得一級成績，或具備同等資格。

職責

(a) 協助處理與綠化、園境規劃及設計、園境管理和植物管理事宜有關的政策工作；

(b) 協助處理因法例及地契規定而須進行的園境及綠化方面的規管和諮詢工作；

(c) 協助規劃、設計和監督內部設計的園境工程項目，並協助執行工程管理職務，包括管理外判園境工程的合約和顧問工作；

(d) 協助就綠化、園境規劃及設計、園境管理和植物管理相關事宜提供專業支援和意見；以及

(e) 協助舉辦與綠化及園境事宜有關的公眾教育和外展活動。

薪酬:

總薪級表第18點(每月港幣37,685元)至總薪級表第27點(每月港幣57,395元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年，或直至獲取錄的申請人取得香港園境師學會專業會員資格(一九九七年一月一日或以後獲選)或經香港園境師學會重新評定為具有效資格(一九九七年一月一日之前獲選)，或具備同等資格，以較遲者為準，試用期最長可達五年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法

互聯網 ✔

郵寄／親身✔

申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]送抵香港添馬添美道二號政府總部西翼15樓發展局工務科人事分組，信封上清楚註明「申請助理園境師職位」。

【機電工程署—助理屋宇裝備督察】

薪酬:總薪級表第13點（每月29,500元）至總薪級表第23點（每月47,820元）

截止申請日期:23/03/2023 23:59:00

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入職條件:

(a)具備香港理工大學／理工學院、香港專業教育學院或工業學院／科技學院所頒發的電機或機械工程、電力裝置或屋宇裝備工程文憑或高級證書，或同等學歷；

(b)於取得上述資格後，具有最少三年有關工作經驗；

(c)符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；及

(d)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。申請人如 (i)具備安裝、操作及維修保養大廈或建築物內的屋宇裝備工程系統的相關工作經驗；以及 (ii)已接受認可的安全健康督導員訓練，會獲優先考慮。

職責:

(i)助理屋宇裝備督察主要負責操作及維修各種系統和設備；進行改善項目／工程及提供設施管理服務；提供採購、工程管理及技術顧問服務；執行法例及提供規管和諮詢服務；以及監督初級員工的工作。

(ii)獲取錄的申請人，可能會獲調派至其他部門工作，以及可能須要：

(a)不定時／在偏遠地區／在惡劣環境下工作；

(b)執行輪班／上班候命／隨時候召／緊急工作；

(c)穿著制服／保護衣物；及

(d)執行其他不時指定的職務。獲取錄的申請人亦可能要以自願性質執行自行駕車到工作地點的職務（如有需要，部門會提供有關訓練）。

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

申請表格[G.F.340 (3/2013修訂版)]郵寄或送交香港九龍啟成街3號機電工程署7樓招聘及升任組。請在信封面上註明「申請助理屋宇裝備督察職位」。

【建築署—合約屋宇保養測量師】

薪酬:月薪港幣52,070元

截止申請日期:24/03/2023 23:59:00

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入職條件:

(a)(i) 為香港測量師學會屋宇測量組的會員或具備同等資格，並在獲得所需資格後具備一年有關工作經驗；或 (ii) 為香港建築師學會的會員或具備同等資格；及

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績。

職責:

(a)協助高級屋宇保養測量師為政府及資助建築物進行裝修、維修、翻新、改建及加建的工程，包括擬定圖則、修葺及翻新工程時間表和估計費用；以及

(b)督導工程和工地督導人員。

聘用條款:

成功申請人將按為期12個月的非公務員合約條款聘任。

申請手續:

互聯網 ✔

郵寄／親身✔

申請表格(G.F.340[(3/2013修訂版)])，連同其學歷及工作經驗証明文件副本，送達聯絡地址（香港金鐘道六十六號金鐘道政府合署三十六字樓建築署招聘組），信封面須註明「申請合約屋宇保養測量師職位」。

【康文署—博物館見習員（文物修復）】

薪酬:每月港幣18,325元(合約期內薪酬不變)

截止申請日期:30/03/2023 23:59:00

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入職條件:

（甲） 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或同等學歷，並主修以下其中一個相關學科：文物修復學、應用化學／化學、材料科學、材料工程或同等學科 [見註(1)]；及

（乙） 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試的英文運用試卷中取得「二級」成績及在中文運用試卷中取得「一級」成績，或具同等成績 [見註(4)] 。

職責:

受聘人將獲委派於康文署轄下的指定博物館及辦事處，接受場地管理、文物修復、藏品管理及節目策劃（包括展覽及教育活動）等的培訓。

（註：獲取錄者一般須每周工作44小時，或須不定時、在周末及╱或假日工作。）

聘用條款:

獲取錄的申請人將以非公務員合約條款聘用，為期二十四個月。此職位將不會有續約安排。薪酬在合約期內維持不變。《強制性公積金計劃條例》(第485章) 的規定適用於博物館見習員。

申請手續:

互聯網 X

郵寄／親身✔

申請表格【G.F. 340（3/2013修訂版）】送交九龍尖沙咀梳士巴利道10號香港藝術館4樓417 室文物修復辦事處，並請在信封面上註明【申請博物館見習員（文物修復）】