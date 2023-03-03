打工仔怒斥上司拒批大假旅行　公司無權阻員工請假？僱傭條例咁寫

自各國防疫規定放寬，不少港人爭先恐後出國遊玩。但打工仔若想去旅行就必須先提早向老細。有網民最近就分享經歷，指向老闆請假時竟然被拒絕，感覺不公。其實僱員請年假時老闆又是否有權不批准呢？



日前有網民在連登討論區上分享到，自己轉工到新公司已有大半年，最近打算請1個星期到海外旅行。但「今日同阿姐講，話想三個月後請一個禮拜假去旅行，佢話要考慮下，覺得一個禮拜太長」，令樓主非常意外，表示自己已經特意避開旅行高峰期；是他踏入社會數年來第一次請假有阻滯。問到公司不讓員工連續請年假是否正常，還是自己不夠體諒公司。

（《無法成為野獸的我們》劇照）

有網民留言表示「女人做上司就係咁」，引樓主回覆指「最撚諷刺係佢自己都啱啱請完三個月產假返黎」，前前後後還在家工作逾半年，入職到最近才見到對方。也有網民認為打工仔請假「唔好話想，係通知佢要放」，認為僱員向上司請假時不是請求同意，而只是告知對方。樓主亦揭有其他同事甚至已經去了2次旅行回來，唯獨自己未能請假。引網民質疑他被女上司針對，紛紛勸他直接辭職去旅行、「早走早着」。

不過就有網民認為能否請連續年假視乎工作性質，若「返shift少你一個就少一個」，而若是文職則自由度較高。亦有人提到請假需要由公司准許，樓主轉工只有半年，其實最差情況是不容許放年假；指出「法例容許老細話事」。其實本港《僱傭條例》又是如何制定年假發放呢？

勞工處網頁截圖

根據香港《僱傭條例》指，僱員按連續性合約滿12個月便有權享用有薪年假，並需於隨後12個月內放假。年假日數不足10天可將不多於3天的假期分開發放，餘下假期則需連續發放。年假日數超過10天則最少需要有7天是連續放假。而年假日期應由僱主徵詢僱員後決定，並經雙方同意。僱主在法例上亦有權不批准僱員放年假的申請，只要不違反「12個月內放取年假」的規定即可。當然也不能無理拒絕僱員放年假，換而言之放假還是取決於「雙方同意」。在樓主的情況下，因入職未滿一年，年假會以比例計算，若希望請滿7天的連假，也的確不是每家公司都一定會允許。

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