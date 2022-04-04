【清明節】有許多家庭都會利用清明連假時期掃墓，跟親人一起祭拜祖先。但有位台灣網友在《匿名公社》表示，自己拒絕男友媽「幫忙掃墓」的要求，就被罵「沒家教」甚至被趕出門，但網友們卻認為原PO「活該」。



原PO表示，自己跟男友交往不到2個月，「結果他媽要我一早去幫她準備拜拜跟去幫忙掃墓」，原PO馬上拒絕，沒想到對方就說原PO這個女生「不尊重長輩，沒家教」，還要兒子跟原PO分手，「我男友居然也同意，要我馬上搬出他家」。

【相關圖輯】清明節宜忌｜10種人掃墓反「行衰運」累埋家人 成日唸經竟上榜？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 19

原PO氣炸，「都沒想到我上個月才失業，現在身上根本沒錢」，男友卻突然趕人「是要我住哪裡？」原PO表示，自己後來跟男友先要個2萬塊（台幣），想先搬去旅館住，卻遭到對方拒絕，男友一家的行為讓原PO憤怒罵道「是不是太過分了？」

貼文一出，網友們紛紛搖頭，「妳的問題，活該」，「住在人家家裡，至少也幫忙些家務」，「這價值觀真好笑，妳自己心態很有問題」，「雖然我也認為沒結婚不需要幫對方掃墓，但寄人籬下至少可以幫忙備拜拜用品」，「交往不到兩個月，妳就能搬去住男友家？我也是服了」。

【延伸閱讀】清明節最常犯10個禁忌：切勿拍照、買鞋、叫人全名（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 23

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】