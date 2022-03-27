清明前夕台灣五星級酒店賣金紙蛋糕　網民求推出「朱古力香」

清明連假將至，許多人早已安排好掃墓、祭祖行程。日前台糖長榮酒店應景推出「金紙蛋糕」，主打「環保」、「思親無價」、「情意似金」，超強創意讓網友笑翻，直呼：「企劃100分！」



這款蛋糕於23日正式推出，台糖長榮酒店在臉書粉專PO出蛋糕商品照，只見一片片糕體層層堆疊，完美復刻厚厚一疊金紙的樣子，金色的表面還印上大大的一個「福」字，更在最上層的糕體貼上一張反光金紙，細節滿滿，和真實金紙相似度極高。

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這款蛋糕是以芒果為基底的千層蛋糕，不但創意十足，也提供民眾以一種環保、有趣的方式祭祖，讓許多人產生共鳴，才剛釋出立刻引起網友熱烈討論，「有相應的蠟燭嗎XD」、「有了金紙，那香呢？香不就作成巧克力棒」、「這真的可以吃嗎」、「想買來送人」、「意圖氣死家裡長輩嗎？」、「請問要自備金爐還是現場會發」、「這個蛋糕也太好笑」、「好前衛啊」。

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