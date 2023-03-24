黑暗榮耀真實版？三大星座有仇必報！雙魚座睇落柔弱實情心狠手辣

《黑暗榮耀》第二季早前於Netflix上架，劇情描述由宋慧喬飾演的文同垠，在高中時期被朴涎鎮（林智妍飾）、全宰寯（朴成勳飾）、李蓑羅（金赫拉飾）、崔惠程（車珠英）、孫慏梧（金建宇）等5人欺凌後主動退學，並在退學後開始精心策劃一場復仇大戰。



對此，台灣命理專家小孟老師也在社交平台此發文，並點名有仇必報的3個星座。（點圖放大了解👇👇👇）

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TOP3：雙魚座

小孟老師提及，雙魚座的朋友經常給人柔軟的形象，但其實內心是個狠人，也因此他們在被人惹火時，會以一個對事不對人的態度去應付，同時也表示，雙魚座的朋友最壞的做法就是同歸於盡。

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TOP2：獅子座

小孟老師提及，獅子座的朋友因為本身很重義氣的個性，因此在遇到被朋友背叛時，會自認倒楣自己看走眼，他們也會在復仇的同時，清算對方地好壞並大辣辣地對仇人表達自己的不滿，以及聯合周遭朋友去進行報復。

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TOP1：天蠍座

小孟老師提及，天蠍座的朋友若在工作中遭受打擊，往往會化悲憤為力量，並於重新站來之後靠近仇人，加上天蠍座的朋友本身若要討厭一個人，都是透過一點一滴累積起來的，同時也會很有計畫及謀略地進行復仇。

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