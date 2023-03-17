婚姻｜人前是好好先生　在家卻惡言相向？3大星座只懂對家人發惡

家庭是我們密不可分的一環，家人通常是最了解自己的人，因此我們對待家人也會特別用心，不過對有些人來說，就是喜歡口是心非，他們不但不會對家人友善，甚至還會更苛刻，脾氣相當古怪。



《搜狐網》運勢專欄列出只對家人暴燥的3個星座，一起看看有誰吧！

你的另一半（或是你自己）都是這種只向家人發脾氣的人嗎？（按圖了解）

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處女座

處女座的脾氣從來就不是好惹的，在面對家人的時候，脾氣很容易變得暴躁，因為處女座知道家人的弱點，所以在對待家人的時候，也會很清醒，在非常生氣的時候，會不小心誤傷家人。

雖然處女座對待家人很苛刻，但是他們實際上是非常重視家人的，嘴巴上可能會說出一些莽撞的話，但到重要時刻，他們會出面保護家人，簡單來說就是口是心非，還好家人也都能理解。

雙子座

雙子座的性情奇怪，對待越親近的人時，他們就會越嚴厲，相反地，他們對待陌生人的態度反而比較好，所以常被別人誤會是「邪門歪道」的人，但雙子座並不是看重外人，不看重家人，正是因為重視家人，才會表現出叛逆的一面。

雙子座的人知道家人會包容自己，所以是絕對信任的，面對家人的時候，他們才敢完全放下自己的情緒，不要以為雙子座會對家人很殘忍，他們不會冷落家人，當需要付出自己的時候，他們會全心投入，甚至犧牲自己，也會維護家人的利益。

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白羊座

白羊座的性子直爽，越是和熟悉的人打交道，他們就越不拘束，白羊座的人經常和家人吵架、爭吵，有時認為自己是對的就會和家人鬧翻，白羊座的人之所以敢肆無忌憚，主要是因為家人和自己關係好。

如果家人有動怒的跡象，白羊座的人還是會制止的，總之，對待家人的時候，白羊座是不會收斂自己脾氣的，他們不僅會直接了當的發洩自己的情緒外，甚至會把氣出在家人身上。

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