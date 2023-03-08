失眠｜熱敷這部位好過敷眼罩！專家教2分鐘極速入睡:睡相越差越好

近年不論是打工仔還是學生都面對很大壓力，失眠、睡眠質素差的港人不在少數。最近有日本節目就請來睡眠專家介紹5個改善睡眠的貼士，當中講到原來睡前用熱敷眼罩其實並沒有效。又教大家一個2分鐘極速進入睡眠的方法！



《日曜日の初耳学》最近請來睡眠顧問友野なお老師介紹5個提升睡眠質素的方法（節目截圖）

日本綜藝節目《日曜日の初耳学》最近請來睡眠顧問友野なお老師，介紹了5個能提升睡眠質素的方法。她講到春天天氣變暖使人睡意更盛，但亦有時候晝夜的溫差較大所以會令人比較淺眠，再加上會有生活上的壓力；所以春天是最容易睡眠質素下降的季節。

【1】熱敷耳朵

友野老師表示對睡眠來說最重要的是自律神經，調理好自律神經睡眠質素便會上升。而自律神經最聚集的地方正是耳朵。她指出只要睡前用溫熱的毛巾熱敷耳朵20分鐘，便能放鬆神經、進而令你睡得更好。

（節目截圖）

【2】睡前別用手機

睡覺前不應用手機、睇YouTube是眾所周知的規矩。手機或電腦等電子產品的藍光會抑制睡眠荷爾蒙的分泌，令你的睡意退去、難以入睡。友野老師亦提到有不少人會看著影片入睡，又或坐在梳化上睡著。但這樣很容易會半途醒來，斷斷續續的睡眠不能回復疲勞。因此睡覺前不應再用手機，不論多累也要記得必須到床上睡。

【3】睡相差才會睡得好？！

不少人都誤以為睡覺時不會動來動去才是睡得好、睡得安穩的證據。不過友野老師就指出其實睡相差才是提升睡眠質素的關鍵。她提出睡覺時翻身很重要，能分散施加在身上的壓力、使血液循環，使你睡得更好。

友野老師指買床褥時應該選擇偏硬、回彈力高的產品（節目截圖）

【4】床褥選軟定硬？

節目中亦提到買床褥時應該選擇偏硬、回彈力高的產品。因為這種床褥能提供更大支撐力，減少每次轉身時所用的力量，讓你能長時間保持深層睡眠。

【5】2分鐘快速入睡法

友野老師亦介紹了一種能在2分鐘內快速入睡的方法。據說這是美國軍人為了能在戰爭等嚴峻局面下仍能入睡而創的入睡法，能強制舒緩緊張。

Step 1.

全身用力緊繃，然後完全放鬆。

Step 2.

從眼睛開始，將臉部周圍等無意識中用力的肌肉放鬆。

Step 3.

邊深呼吸邊將膊頭、手臂及腿部的力氣放鬆，進入全身脫力的狀態。

Step 4.

催眠自己不要想任何東西，將腦海放空。這樣做就能在2分鐘內極速入睡啦！

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