深圳地鐵遊｜東門老街5層室內娛樂城$188起任玩　有4層樓高瀡滑梯

香港玩到悶悶哋？不如北上玩返轉啦！《開罐》為大家搜羅最齊大灣區食、買、玩攻略，全方位玩轉深圳地鐵沿綫，周末陪你搵節目，唔再怕悶怕無聊！今次向大家介紹的是位於深圳羅湖區一棟將食同玩都集合於一身的「東門町歡樂城」，整棟5層樓高的歡樂城，內裡不但有極限運動、過千部遊戲機、射箭，連「雪」都有得玩，現在更有特別優惠套票，只需$188人民幣便能讓你一玩到飽!



圖截自抖音

不想過夜又想北上玩下，超近羅湖關口位於深圳羅湖區東門町百貨廣場的「東門町歡樂城」便一定適合你，5層樓高的歡樂城，每一層都有不同主題的娛樂設施，靜態動態的都有，不論男女老幼都可以玩足一日。

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而當中最值得玩的就一定是整座歡樂城最主打的歷奇遊樂設施——「極限挑戰」，整個設施位於歡樂城的中庭位置，當中有高空單車、空中障礙行走和最受歡迎的4層樓高旋轉滑梯等等，超過10項的高空「極限關卡」。而最特別的是，10多項的挑戰每一關都是環環相扣，大家必定都有一些關卡需要「跨過」才可前往下一個設施。

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極限挑戰對你來說太刺激的話，大家可以前往歡樂城2樓的「核客電玩城」，電玩城就尤如將香港的NAMCO、冒險樂園和傳統的遊戲機舖大集合，不論是跳舞機，籃球機、推銀機、頭文字D跑車、夾公仔等全部都有齊，男女老幼都一定有一樣適合你玩，大家只要兌換遊戲機所用的代幣，就可以即玩，而且只要$8.8人民幣便有16個幣!

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除了「極限挑戰」和電玩城外，歡樂城的第三四和五層更分別有真人版食雞、密室逃脫、射箭場、卡丁車賽車場、VR館和就算夏天都可以讓你玩到雪砌到雪人的「冰雪世紀」等等的主題遊樂設施，而且歡樂城先前推出周年慶暢玩套餐，只需要$188人民幣，便可以於樂園內任玩各種娛樂設施，讓大家可一次過玩到盡!

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此外，歡樂城場內的第一和第二層更有不同的餐廳，有連鎖快餐店、韓國烤肉、酒吧等等，當大家玩到累又餓時，便能立刻到餐廳用餐「叉足電」，然後再戰下一城！

深南東路百貨廣場中庭東門町歡樂城

地址：中國廣東省深圳市羅湖區人民南路深南東路3020號

交通：深圳地鐵老街站C出口

營業時間：

東門町歡樂城 周一至周日12:00-22:00

核客電玩城 周一至周五：12:00-01:00，周六日:10:00-01:00

(價錢及資料以官方公佈為準)