移民台灣｜女網紅曬出台北工作第一份人工少到喊 交完房租窮到燶
撰文：TVBS新聞網
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【移民台灣／台灣人工】台灣知名YouTuber「一隻阿圓」擁有甜美外型和好身材，時常跟粉絲分享穿搭、美妝、美食旅遊等資訊，也時常跟網友互動、為粉絲解答疑惑，早前她開放Q&A，有人問她何時覺得「找到了想要的生活」，她意外透露當時在台北進入職場的第一份薪水，無奈直言「真的低到哭！」
阿圓表示當時的薪水僅2.1萬（約5400港幣）：「當時的我收入真的低到哭，但為了想讓自己學習，我也是硬著頭皮去做。」而2.1萬其中超過半是雅房的房租，等於剩下的1萬（約2500港幣）要平均分配給油錢、吃飯，基本上沒有多餘的娛樂費，甚至是女生愛美買衣服的錢，只能勒緊褲帶過日子：「在台北真的不用活了。」
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她透露除了正職工作，週末還得寫稿賺外快，兼兩份差不喊累，被問到「為什麼要那麼辛苦？找一份穩定工作就好了」，但她坦言自己是抱著衝一波的心態，試試看能不能做起來？如今經營自己YouTube頻道，累積近50萬粉絲，她開心表示：「直到我真的做起來那刻，我才覺得我可以給自己想要的生活，但前面的折騰，我甚至偶爾都還會夢到被嚇醒。」可見當時的艱辛的艱辛留下不小陰影。
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