劉俊謙赴台拍戲稱「香港節奏快台灣一倍」1個原因暫無意移民台灣

以《幻愛》入圍第57屆金馬獎最佳新演員獎的香港男星劉俊謙，近期在台拍攝新戲《小曉》與陳意涵合作，日前已順利煞科。



劉俊謙表示，自己國語不好，讓他在拍攝初期非常擔心，好在女友蔡思韵天天與他熱線，幫他對國語台詞。另外，劉俊謙也透露與10歲童星林品彤在片場都靠眼神交流溝通，他更私下「劈腿」給對方看，沒想到林品彤卻面無表情。

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劉俊謙目前與女友蔡思韵穩定交往，因為自己國語不好，當下非常擔心，天天與女友通電話練習國語，還規定兩人只能用國語對話。另外，劉俊謙也找了自己北藝大的朋友練習國語：「我覺得是講話的語氣，我會慢慢去抓口音，講話的位置很不一樣，我覺得很多時候香港人要講國語，會有香港聲調在裡面，用廣東話的發音位置去講。」

另外，劉俊謙在片中與10歲童星林品彤對戲，他透露兩人私下都是不太講話類型，初期都是用眼神交流，一段時間後才開始聊天，有在跳芭蕾舞的林品彤，一開始不相信劉俊謙會劈腿，直到有天劉俊謙私下把她叫到角落現場表演「劈腿」，林品彤才相信。劉俊謙也讚林品彤就像是上帝派下凡演戲的人：「因為很多時候導演跟她講完，她能消化成自己的表演，小小年紀能做到這樣，我覺得很不可思議。」

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在《小曉》中劉俊謙飾演一位從香港來台教數學、英文的老師，與陳意涵有對手戲，他透露兩人沒有親密的戲，整部片的調性比較壓抑，自己拍戲時是將台灣孤單的情緒加進表演中，至於有喜歡過老師嗎？他曖昧的笑說：「我覺得多多少少有吧！但我忘記了！」

而劉俊謙在片中與大6歲的姐姐陳意涵對戲，他坦言，過去在香港看過陳意涵的《聽說》，從來沒想過有天能夠與她合作：「跟她拍戲很緊張，她是一個很活潑直爽的人，知道我之前是跳舞的，還在我面前直接跳起來，她是自然嗨的那種，跟她合作很開心沒有壓力」。

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最後，劉俊謙透露，自己10年前在台灣唸北藝大舞蹈研究所，主修現代舞，但當時僅待了3個月就回到香港了：「當時年輕覺得好像自己也不太成熟做錯決定，就回到香港，沒想到現在又回到台灣」。他坦言，當時跟很多18、19歲的人一起跳舞滿辛苦的：「因為我很晚才學舞蹈，當時腰不好，我很早的時候就傷到，表演站著也會痠，但我是裝會跳現代舞，做做動作，不是真的會跳。」

劉俊謙坦言，這次是首次來台灣拍戲，也是在台灣待過最久的一段日子，談到來台灣拍電影，他表示，與香港最大的不同是節奏：「香港節奏快台灣一倍，同個製作費香港能拍6場，但台灣只會拍3場，我本來就是節奏慢的人，但香港節奏很快，來台灣拍戲節奏很慢，一開始很驚訝，後來才習慣」。劉俊謙透露，目前會在台灣拍攝到年底，但暫時沒有想過定居台灣：「台灣現在影視產業發展滿好的，機會很多，但香港還是我的家。」

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