二手網頻現「奇怪女子」買幼兒皮鞋　人妻一細節驚揭真實身份是…

不少人都會將自己不再需要的物品在網上轉賣。除了教科書、電器、遊戲之外，有部分家長亦會將自己子女已經穿不下的衫褲鞋襪轉售以免浪費。日本最近有媒體報導指，有不少戀童癖的人就利用這一點假扮自己是媽媽，企圖買入「有味衣物」。



日本二手買賣平台「メルカリ」就如港人常用的「Carousell」，能自由地透過平台交易，以比市場價格低的價錢入手自己需要的物品。日本網媒《まいどなニュース》報導指，懷疑有男子為了滿足性慾在平台上假扮年輕媽媽，企圖購買女童的「有味衣物」！

平台上有大量家長放售子女衣物（メルカリ截圖）

《まいどなニュース》訪問一位賣家分享她的親身經歷。A小姐是一名年幼女童的媽媽，因為女兒處於成長期，衣物的尺寸很快就不適合，所以她過往已多次將這些衫褲鞋襪在平台上放售。最近她如常將女兒的皮鞋上架時，卻發生詭異的事件。一名自稱正育兒的媽媽聯絡她表示覺得皮鞋很可愛有興趣購買，但之後的言論卻令A小姐不禁心生懷疑。

「可唔可以同襪或者緊身襪褲一set賣畀我？仲有想要幾張著住嘅正面、側面、後面相，唔該晒」。雖然這位用家的用戶名和頭像都似乎是女性，但A小姐將商品上架時已經寫上詳細資料並上載皮鞋多角度的照片，要求額外照片的行為令人感覺另有所圖。A小姐亦表示若真是女童的媽媽，家中沒可能沒有童裝襪，而且市面上襪子價格便宜，根本沒有必要買別人穿過的二手襪。她越想越毛骨悚然，便將對話截圖作證據向平台舉報，並立刻將商品下架。心寒指若有人懵然不知地將照片發給對方，就會令自己的子女淪為變態漢的妄想對想了。

最近Twitter上亦有網民分享類似經歷，公開與可疑買家的對話截圖。當中的要求和特徵與A小姐的非常相似。貼文引起極大迴響，不少人網民表示自己都曾有類似經歷，相信不是單一個案。有曾任職二手買賣平台後台職員的網民就指出，他們監視買賣家之間的對話時會發現大量變態買家，要求交換聯絡方式，或購買「有味內褲」，直接要求賣家將黏上「體液」的內衣出售。日本的變態漢利用匿名狀態肆意「獵食」的情況實在令人擔憂啊……

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