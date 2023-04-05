日本旅行港人必知8大法律陷阱　影靚女會犯法?自駕遊GPS勿望逾2秒

無論是春夏秋冬，不少港人都喜歡到日本旅行。可是語言不通、人生路不熟，有機會會不小心觸犯到當地的法律。除了日本20歲後才能飲酒吸煙之外，還有甚麼法律陷阱要小心呢？一起來看看吧。



日本集齊食玩買，又有不少打卡景點，是港人最愛的旅行目的地之一。不過遊玩同時也要留意一下當地有些法例與香港有異，若不想在無意之間犯法影響好心情，就要留意以下這8點啦！

👇👇👇即睇日本旅行港人需知8大法律陷阱👇👇👇

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【1】別「偷拍」

相信不少人會發現在日本拍照時，手機會有「喀嚓」一聲。這是因為日本的偷拍問題嚴重而實施的防護措施之一。若未經許可就拍日本人的照片，有機會因「偷拍」被以「迷惑防止條例」控訴。因此若想拍日本的美男美女，一定要先問準他們的許可啊！

【2】別摘櫻花！

每年櫻花季都有不少港人會到訪當地賞櫻打卡。有部分人會踩住櫻花樹，或將花支或花朵拉下來拍照。不過，其實若摘花、折枝遊機會會觸犯日本法例。大多櫻花樹都屬於私有或政府財產，因此被發現後有機會被以「器物損壞罪」控告，被追討30萬円（大約港幣1.7萬元）或處以 3 年以下有期徒刑。

【3】隨身攜帶護照

日本的法律規定外國人訪日時必須隨身攜帶護照。若剛好被警察抽查到而沒有帶在身上的話，可以判處10萬円以下罰金（大約港幣5,879元）。

【4】酒後駕駛

日本對酒後駕駛的法定限制比香港更嚴格。香港法例的訂明限度是在100毫升血液中有50毫克酒精，日本則是30毫克便算是酒後駕駛。而且還能實施「連坐法」，若乘客明知司機有喝酒仍提供車輛或讓對方駕駛一樣可受票控。

【5】GPS別看太久

日本政府因見司機邊看手機邊駕駛的情況嚴重，令相關交通意外大升。因此2019年12月1日起施行新的《道路交通法》，大幅提高駕駛者駕駛時使用手提電話的罰款及罰則。若行車中注視手機或GPS超過２秒都有機會被罰款！

【6】別走入路軌

走進路軌範圍打卡雖然是能拍到美照，但也有發生意外及觸犯法例的危機。可以涉嫌「違反鐵道營業法」起訴，處以5年以下有期徒刑或5萬円以下罰款（大約港幣2,941元）。

【7】夾公仔店/機舖有門禁

日本的法例禁止未滿16歲的少年人進入夾公仔店或機舖這些電子遊樂場。若未滿16歲，6pm前需要離店，若有家長陪同可延長至晚上10時。而未滿18歲人士則是10點後不能入店。若同行有小孩或者去畢業旅行就要注意啦！

【8】男仔不可以影貼紙相？

日本痴漢問題嚴重是眾所周知的事，因此為了防止搭訕和偷拍國內有大量放備措施。當中其中一項是有不少貼紙相機店會禁止「全男班」拍貼紙相。雖然這似乎並非法例規定，但若要使用店舖服務就需要遵守他們的規矩。男生們要拍貼紙相就需要帶最少一位女性同行，或留意一下該店舖是否有告示表明不能「全男班」拍照了！