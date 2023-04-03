「恐怖垃圾屋」全日本竟有5,000間！年輕單身狗居多廁所都被淹沒

不知大家曾聽過日本的「垃圾屋」問題嗎？最近有日本節目就深入了解這個社會問題，指出全國有超過5200間垃圾屋。這些「垃圾屋」從外面難以發現，但一打開門會發現根本寸步難行，佈滿垃圾、令人難以想像有人能在裏面生活。



（節目截圖）

日本晨間節目《めざまし8》最近播出「垃圾屋」的專題報導，訪問跟拍專門清潔垃圾屋的公司。業者表示近年垃圾屋大量增加，亦出現年輕化的現象。日本政府早前進行的一項全國調查就揭示，全國有最少逾5,200間垃圾屋。當中最多垃圾屋的地區竟然是東京都，共有880間。不過因出現屋主聲稱物品不是垃圾，或沒有委託清掃的資金的情況，而難以解決問題。

雖然如此但日本有91%市區町村並未有制定應對「垃圾屋」的條例，現已有條例規管的地區亦只有5.8%。《めざまし8》最近跟拍清潔公司「ゴミ屋敷専門パートナーズ」，他們表示「隱藏垃圾屋」越來越多。從門外看感覺就是平平無奇的一個住所，但一打開門就發現裏面的垃圾比想像中更多。

節目中公開一間集合住宅的清潔影片，因住戶過身需清理遺物。清掃人員一打開門就發現堆滿接近天花板的垃圾山，只剩下一丁點凹位，相信就是屋主生前睡覺的位置。墊底的垃圾更是變成壓縮狀態，需要花巨力才能拔出。拿著電筒照向裏面，完全看不到單位的原貌。甚至廁所也被垃圾堆淹沒，絕對不是能正常生活的嚴峻狀況。最終業者總動員花了整整2天，用了2,000個90公升大的垃圾膠袋才成功將所有垃圾清走。

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有清掃人員就指「垃圾屋」的問題出現年輕化，不少人因為需要出外工作、垃圾收集的時間太早，又或是因有鄰居會翻他們的垃圾等多原因而不知不覺地囤積了很多垃圾。即使大部分人都會嘗試自己解決再尋求幫忙，但也有顧客因為被房東業主投訴丟太多垃圾而被逼放棄。

（節目截圖）

有專家則指出「隱藏垃圾屋」激增主要有4大原因。第一點是單身的人越來越多，也較少與左鄰右里溝通，工作回家後就只是睡覺、再出門上班。加上24小時便利店普及，常買食物回家吃就會積累不少垃圾。另外亦有不少人因為嫌日本的垃圾分類太過麻煩而放棄收拾。最後一點則是因新冠疫情下人們多了時間留在家中，垃圾自然增加。他指出垃圾屋通常不會傳出異味，但若從外看到該單位窗簾的皺紋被拉平，或許就是有垃圾在內面壓迫的跡象。

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