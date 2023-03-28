日本旅遊｜內地人遊日被海關狂查退稅商品　網民：他們這幾年窮瘋

自後疫情時代，各國開始開放邊境，旅遊業亦開始復甦，各地均開始出現「報復性消費」。日前有內地網民於小紅書發文，表示自己到日本旅遊，出境回國時發現海關連環對遊客進行抽查，檢查遊客是否真的有將退稅品/免稅品帶出境，因此特意發文「警世」，望其他網民到日本購物時也謹慎一點。



(小紅書截圖)

在後疫情時代，因應日本國境開放，日本政府簡化了遊客退稅的流程，現在不再需要於護照上釘上一疊疊厚厚的收據和退稅單張。現時店家只需要輸入遊客的護照號碼和入境日期等資料，便能直接上傳到海關的系統，出境時遊客只需要出示護照讓海關檢查即可。

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該位網民於帖文中提到，他於排隊出境時看到排在前方的一對老人夫婦被海關抽查，而他們因無法拿出護照上退稅的商品而被帶走了。而當輪到該位網民出示護照後，海關同樣要求他開啟行李箱，將一些奢侈品拿出來讓海關檢查，並隨機問了一些商品的價錢才放行。過了一陣子之後又有另一個海關要查看他的退稅商品，並拿著一本筆記本，上面有寫著該位網民的名字並寫著：「退稅人員關注」，後來幸得一位懂得日語的人跟海關說已經被前面的海關放行了，該位海關人員才讓網民離開。

樓主提到，她已經「三年沒來過日本了」，「之前來日本旅遊那麼多次也是第一次被海關抽查退稅商品」，「我也不知道如果拿不出退稅商品會怎麼樣」，呼籲其他網民「如果幫別人退稅的話要謹慎一點」。

(小紅書截圖)

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就此，有網民留言回覆表示有同樣經驗，他於去年7月公幹時買了一些手錶和手袋，回國時也同樣被海關檢查，雖然那些退稅商品都帶在身上因此很快就放行，但被十幾個海關帶進房間裡審問還是很可怕的。亦有網民指自己2月初的時候才於日本乘飛機到韓國但沒有被抽查，懷疑海關可能是主要針對回中國的遊客進行抽查。

(YouTube截圖)

同時有網民回覆，最近最好不要到日本、韓國、泰國等地方旅遊，指「中國關掉這幾年他們真的窮瘋了」。此話一出隨即引起網民口誅筆伐，「根據法規向你收稅是窮瘋了?」、「不是逃稅的人違法嗎?三觀怎麼逆向了」

(小紅書截圖)

由於疫情影響，不少香港人都已經數年沒有「回鄉」了，但其實除了不用釘一疊收據於護照上之外，這幾年日本亦有很多變化。《開罐》早前就為大家整合了日本疫情後的10大變化，讓大家前往日本前能夠多加注意，配合當地的生活改變和文化，避免令別人帶來困擾。

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