內地女曝香港生活4大潛規則 　點餐都要有技巧　網民：這才叫文明

各個地方有各式各樣的生活習慣，作為遊客若不知旅遊地點的生活「潛規則」，不但可能會造成別人的困擾，更有可能產生不同的誤會爭拗。而日前，有居港超過10年的內地女網紅便於社交平台上表示，香港是到處都「面斥不雅」的社會，有不同的規矩，更教路遊客有關香港的4大潛規則!



圖自小紅書

日前(4日)，有名居港超過10年的內地女網紅於社交平台上，拍片分享指香港整天給人「很難搞」的印象，而其實香港確實是一個到處都「面斥不雅的社會，還有蠻多規矩的」。於影片當中她更列出於香港生活的4大潛規則，當中第一個便是「餐廳潛規則」，她指香港餐廳是「不可以自帶食物」，若大家買了手搖飲品想帶到別的店內喝，是「絕對會被拒絕的」。此外，她更表示香港餐廳一般都不會主動提供「免費水」，「尤其是在越平價的茶餐廳、大排檔」更加不會主動幫你續免費水，因餐廳都鼓勵顧客點自家餐廳的飲品，於店內消費。

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她更指，於香港餐廳「搭枱」很正常，尤其是繁忙時段，最誇張的是若你是「一個人或者兩個人的話可能會面對面吃」，而中間只是隔了一塊隔板，若大家不想要搭枱都可以跟服務員說，去排另一條隊，但通常都「應該會等很久」。至於點餐方面，她表示「香港用手機點單還沒有很普及」，所以大家一定要想好要甚麼，才叫服務員來，不的話則很有可能會被罵，因為香港人生活的大原則便是「不要給別人添麻煩」，要人等就等於浪費別人的時間，而且餐廳一般都會自動加10%小費，即消費$358便須付$36元的小費。

圖自小紅書

而第二個規便是「交通潛規則」，她指若大家乘搭巴士或地鐵的話，看到坐位上有「關愛座」就盡量不要去坐，因香港人是會特意將該幾個坐位「空出來」，擔心坐萬一坐上去「玩手機或是睡著了的話」便不能讓坐給有需要的人。第三個潛規則是「街道潛規則」，她表示香港不管室內還是外面街上，都不可以「邊走邊抽煙」，就算是在酒店房內也不可以隨便抽煙，更加不可以亂扔煙頭，「不然也是大幾千的罰單等著你」。

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最後第四個潛規則是「養寵物潛規則」，她指在香港養狗一定要準備三樣東西，包括「狗繩、水瓶、報紙」，若狗狗想要大便便要用報紙接住包起來帶走，尿尿則需要用水將尿沖淡，香港對養寵物「就是管的那麼嚴格」。她更補充道，大家來香港在街上如果想要「吐痰」的話，是需要用紙巾包住再扔到垃圾桶內。

影片尾段，女網紅表示大家可能會覺得「香港那麼刁鑽那麼幹嘛還要來呢?」，但她表示該些就「只是習慣吧」，而正正香港就是「這種資源的極致利用和嚴格要求，才會讓大家生活更高效」。而影片一發布即引來不少網民討論，有網民表示「哈哈感覺好唔nice」，「不可外帶食這我接受不了」，「沒有發達國家的舒適氛圍」，「就這樣的服務質量，還敢收小費?」。

有網民則表示「有公德心就是潛規則 刁鑽 真無語」，「不覺得刁鑽 正常社會就應該這樣，不麻煩別人，不影響別人」，有內地網民更表示「這不是刁鑽，是基本的文明禮貌，相信國內也會慢慢普及的」。有香港網民亦對免費水的「潛規則」作解釋指，香港之所以不再給免費水是因「環保」，以前是任何地方都會提供。