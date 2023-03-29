港女孭環保袋遭名牌店員「白鴿眼」　身添1物店員即變臉：天與地

大家常說「以客為尊」，作為商店銷售者對待顧客最基本的是要「尊重」，但於現今的商店中這二字卻常常被忘卻，甚至出現大反轉。日前有名大學港女於社交平台上呻指，他早兩日與朋友到尖沙咀行街時，竟遭所有店的店員「白鴿眼」，Sales對她們不但不揪不睬而且態度更超差，但就當她們身添１物後，店員態度即180度大轉變!



一名正就讀大學的港女昨日(28日)於小紅書上發文表示，自己早前與朋友下課後前往尖沙咀行街，自己當時背著個「PolyU」的環保袋，而且也「沒怎麼打扮」，誰不知他們逛街時，所有店的銷售員竟然都對她們不瞅不睬，而且「很多都態度很差」，讓她們都感到「很bad trip」。

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經歷過一次的「教訓」，她們便將「環保袋」換成一個「比較貴一點點的包包去」，從樓主所貼出的照片可推斷，她其後所背的是LV品牌的手袋。而就當她們將所背的包包一換，店員的態度竟然都一同180度大轉變，店員態度不但變「好很多」，樓主與朋友更享受到「貴婦體驗」，在名店Pop-up Store店員更「一直對我們笑」，甚至主動叫他們於店前的Logo影相，令樓主都表示之前環保袋和名牌袋的待遇「真的一個天一個地」。

資料圖片(示意圖)

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貼文一出即引起網民討論，網民對此表示「polyu的包包要配貨20w学费好嗎，不要看不起我們」，「Sa大多都是勢利眼」，更有網民分享自己曾遭「白鴿眼」的經歷「我跟我姐妹也是背名牌 她的4個w我的1個w，然後sales全程跟我姐妹一直介紹 沒有理過我」，網民更指不但名牌店如此，現今連其他較低價的品牌店都有同樣情況「最近不能化妝，去3CE試個唇釉人都愛理不理」。但有網民卻指其實不但是香港，「內地也一樣」，網民表示於北京「1身10+去挑眼影，tf(Tom Ford)不理不睬，問問題都不吭聲」。