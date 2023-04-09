性愛那些事｜男人性功能要保養！醫生教1種飲品令你性事Power Up

作為男生最怕和最擔心的就是性能力受到質疑!想要性功能好，與伴侶愛愛時狀態Power Up，靠的並非單單一次兩次的「急救方法」，其實日常保養都好重要，那日常到底做甚麼才能增強自身的性能力呢?



圖自「程威銘醫師Dr.DKK」YouTube頻道

近日，台灣泌尿科醫生程威銘於個人YouTube頻道上發影片分享指，於門診時有不少病人常常向他問道「平常應該做甚麼保養才可以讓性功能更好」，他表示想要性功能好除了一定要有規律的運動，適當的休息，還有營養補充外，其實有一樣在平常生活中，連便利商店都能夠買到的東西對性功能也有幫助，那就是「咖啡」。

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程醫生表示，根據美國國家健康和營養調查的大型研究顯示，每天攝取咖啡因可有效改善造成性功能障礙的機會，本來有肥胖狀況，體重過重身體脂肪太多，甚至是高血壓的狀況，咖啡更可以對性功能提供保護的效果，而每日喝2-3杯效果是最為顯著的。

至於為甚麼咖啡能夠增強性能力，程醫生表示可能有三個原因，第一個是因咖啡能夠讓「動脈舒緩舒張」，進到陰莖的血液也會增加。第二個是因咖啡內富含很多抗氧化劑，平常我們吃東西裡的有害物質「氧化劑」會讓血管內皮老化，而陰莖本就是主要以血管造成，若過血管不好自然就會影響到陰莖的勃起功能，而咖啡的抗氧化劑就能對抗該些有害物質對血管的毒害。

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第三個就是，有研究顯示喝完咖啡後會讓男性荷爾蒙上升，男性荷爾蒙是「男性健康的泉源」，所以當荷爾蒙提升自然也可讓性能力表現得更好。那在性行為前喝咖啡又能否增強床上表現?程醫生指表示，的確有該說法指在性行為「前45分鐘」先喝一到兩杯的咖啡，可能讓你在床上表現更好。但程醫生補充道，大家要按情況來喝，若果當天要愛愛時，本已有點疲憊，喝一兩杯咖啡或許能夠讓精神變好，更專注在性行為上，但如果大家太過「求好心切」，不小心喝太多的咖啡則會產生心悸手抖，冒冷汗甚至有點焦慮的感覺，對性功能便會造成影響。

此外程醫生指，大家大部分做愛的時間都是晚上，喝咖啡或會造成睡眠障礙，平常大家做愛後全身舒爽，「剛好好好睡一覺」，咖啡卻很有可能會影響你後續的睡眠，變成失眠，得不償失。總而言之，程醫生表示咖啡也是個「保養」性功能的方法，但絕對不可能單只靠咖啡來改善性功能，若大家是每天需要熬夜喝咖啡的人，性功能也不會相當好。