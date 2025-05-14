性愛減肥｜研究揭消脂最強「體位」排名　做愛30分鐘這姿勢最減磅

「減肥」永遠都是「今天的事，明天做」的目標，辛苦工作一整天還要健身減肥，單單想想都已經覺得疲憊，但大家又知不知其實「床上運動」就已經可以令你燃燒卡路里？有科學家計算指，每一次的性行為便可以消耗約200卡路里，但其實不同的姿勢消耗的卡路里效果亦不同，到底哪個姿勢能夠最快「消脂」呢？快看看吧！



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台灣泌尿科醫師高銘鴻在Facebook專頁上分享，有科學家計算出，從前戲到整個性行為結束，過程中大約能燃燒200卡路里。而在性愛過程中，每一個動作，其實都在默默地幫你消耗脂肪。高醫師指出，從親吻開始大約可消耗3大卡，脫衣服可消耗10卡，前戲「手口並用」約為16卡，就連戴保險套也能消耗6卡。進入正戲後，一般體位持續約6分鐘可消耗24卡，側臥體位稍多一些，有26卡，而騎乘體位則是最高的，短短6分鐘便可燃燒高達60卡。

那麼，哪個姿勢燃燒的卡路里最多？根據英國網上醫療平台NowPatient推出的「Sexercise Calculator」性愛卡路里計算機，以時間計算不同性愛姿勢在進行時平均能消耗的熱量。以30分鐘的性愛時長來計算結果顯示，第三名是後入式，可燃燒182卡，第二名是站立體位，可燃燒198卡，那麼第一名到底是什麼體位呢？

「性愛燃脂力排行榜」Top 12

1. 奶油攪拌機體位（211卡路里）

女生倒立雙腳舉高，男生站立或半蹲進入，雙方節奏快速如攪拌機般旋轉，動作劇烈，消耗最大。

2. 站立體位（198卡路里）

雙方站立，男生從正面或背後進行，常需托起對方或靠牆，核心與腿力出力多，極具挑戰性。

3. 後入式／狗爬式（182卡路里）

女生跪趴或呈四足姿，男生從背後進入。深度大、節奏快，是運動量很高的經典體位。

4. 跪姿手推車體位（167卡路里）

女生手撐地面、雙腿抬高由男生扶住，男生跪地進入。雙方需保持平衡與協調，手腳齊用，燃脂強。

5. 蓮花體位（148卡路里）

男女盤腿面對面坐，像打坐般貼近，雖然動作緩慢但需穩定核心與肌力，屬深層連結式體位。

6. 鷹式體位（145卡路里）

女生仰躺雙腿交叉勾在男生身上，猶如老鷹展翅。需要腰腹與下肢力量，控制難度高。

7. 雙腿上舉體位（127卡路里）

女生平躺雙腿高舉過頭，男生從上方或正面進入。伸展性高，深度佳，也強調腰腹運動。

8. 湯匙體位／側躺式（101卡路里）

雙方側躺緊貼，男生從後進入。節奏溫柔，較省力但仍涉及腰部與臀部的推動。

9. 六九體位（69）（78卡路里）

雙方互相口愛、頭尾相對，雖主動較少，但頸部與核心肌群需出力維持姿勢。

10. 深蹲體位（50卡路里）

女生半蹲或全蹲在男生身上進行，雙腿肌群出力明顯，堪稱性愛中的「深蹲訓練」。

11. 反向女牛仔體位（48卡路里）

女生面向男生腳部坐上去主導，男生躺下。女生控制節奏與角度，較為省力但需平衡。

12. 女牛仔體位／女上位（39卡路里）

女生面對男生坐上去進行，自己掌控動作，燃脂效果較低但常見、親密度高。