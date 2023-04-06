MIRROR姜濤驚現廣東紅出香港?內地網民「野生捕獲」:以為是張繼聰

「香港電影廣東展映周2023」日前(三月二十九日)在廣州正式開幕。是次展映周為創意香港及香港電影發展局與百老匯電影中心聯合主辦，於三月二十九日至四月三十日分別在廣州、深圳和佛山的六家影城呈獻11部香港電影。而日前(5日)，就有內地網民於廣州街頭發現「姜濤」。



姜濤於年初叱咤頒獎禮演唱《鏡中鏡》的表現，成為網民一時熱話，由於腳傷未癒的關係，姜濤一直沒有再次公開表演。事隔3個月，腳傷痊癒的姜濤狀態回勇出席HKT西九音樂節。接下來將會拍攝《Dummy》的MV以及拍攝電影《12怪盜》。

👉姜濤24歲生日｜即日起2部電車應援！20個打卡位/限定周邊/Cafe

日前，有內地網民「嗌我新Jai」於小紅書發帖，以「MIRROR終於紅出羅湖 驚現廣州」為題，分享了自己在廣州捕獲野生「姜濤」的相片。相片中是《阿媽有咗第二個》(中譯：巨星養成記)的宣傳海報，樓主稱「因為香港電影展映週」，自己可以「在IGC（天匯廣場）看到姜B套戲」，「呼應戲名"巨星"」。

(小紅書截圖)

帖文一出自然引起廣大內地網民熱議，因為早前林俊傑演唱會事件餘波未了，不少網民留言「唔好來，多謝」、「咪搞啦」、「別來廣州」。甚至有網民直言「唔打(姜濤)名，票房好啲」，這則留言的Like數比原post還要多兩倍，可見內地網民是相當不喜歡MIRROR。

(小紅書截圖)

(小紅書截圖)

不過倒不是全部網民都一面倒「反鏡」或者「反姜濤」，有網民指電影本身還不錯，毛舜筠所飾演的母親角色相當感人，呼籲其他網民不要盲反一部電影。也有網民指自己在飛機上看過這部電影，覺得還不錯，只是不知道男主角就是姜濤。

(小紅書截圖)