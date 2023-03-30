MIRROR辦見面會力挽Miro續會！入場要俾$4XX　鏡粉不滿：又想呃錢

MIRROR官方歌迷會將於5月迎來成立一周年，本月20日MIRROR官方歌迷會於他們的Instagram中發布了新的帖子，誠邀鏡粉們繼續成為「Miro」！不過就被一眾鏡粉及Miro瘋狂轟炸，怒斥MakerVille及歌迷會將他們當作「水魚」，說好的福利都「走數」。而今天(30日) MIRROR官方歌迷會便宣布將於5月舉辦首次粉絲見面會，試圖挽回鏡粉的心。



(MIRROR官方歌迷會相片)

在去年的MakerVille品牌發布會上，MakerVille宣布將於2022年5月份成立Mirror的官方歌迷會，並表示會員(Miro)將會獲得各種的專屬福利，包括專屬的迎新禮盒、訂購演唱會及粉絲見面會門票的優先資格，然而一年即將過去，粉絲見面會一直沒有出現，被鏡粉怒斥是「走數」的行為。

👉MIRROR官方歌迷會一周年籲續會 Miro「落力數」7宗罪:拒再做水魚

然而今天MIRROR官方歌迷會的Instagram則投出一枚震撼彈，他們宣布將於5月27日在啟德郵輪碼頭舉辦3場，每場1小時的《 Hi MIRO! 見面會》，屆時MIRROR成員將會出席並於MIRO們聊天、玩小遊戲，一同慶祝MIRROR官方歌迷會一周年生日。

(MIRROR官方歌迷會Instgram圖片)

是次見面會門票將以抽籤形式分配購票資格，只有持有2022年MIRO會籍的人才可參與抽籤，登記時段由即日起至4月2日晚上11時59分，並於4月4日公布中籤結果，中籤後須以MIRO實名購買門票及出示有效身份證明文件出席見面會。

然而此舉「滅火」行動卻不被鏡粉們所接受，鏡粉列出了3大罪狀，繼續砲轟歌迷會。

第1宗罪｜票價仲貴過會費

有網民指Miro上年入會時已交$440會費，這次短短一小時的見面會又要再收$480，一小時的見面會比一整年的會籍貴，怒斥MakerVille將MIRROR當成搖錢樹。亦有網民自嘲，只有Miro才有資格課金給MIRROR，MakerVille給予機會他們再課$480是「福利」。更有不少網民再一次追問MakerVille到底將數百萬會費用於什麼地方。

(Instagram截圖)

第2宗罪｜名額要抽籤、仲有限額

有網民指出，去年5月已有逾5萬個Miro，而當MakerVille宣布演唱會會有Miro特別場後，Miro人數更是進一步急升。有網民分析，持2022年MIRO會籍的人應該有8-10萬，說這次要競爭3,600個名額「仲難過考大學」。

(Instagram截圖)

第3宗罪｜見面時間短促

這次的見面會一連三場，每場只有一小時。有網民指平均除開之後，鏡仔每一名成員只分配到5分鐘左右的時間，還未算上合照、司儀說話的時間，直言「不如拎嚟睇多幾次12怪盜」仲好過。

(Instagram截圖)

👇👇👇《 Hi MIRO! 見面會》詳情👇👇👇