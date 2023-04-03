內地女遊港險墮的士騙案　司機執新手機$1000轉讓　網民:便宜莫貪

騙徒的手法層出不窮，但大家要緊記不論到任何地方便宜一定莫貪啊!日前，有名來港旅遊的內地女於社交平台上發影片指在香港遇到「最新騙局」，差點墮入騙案。她表示，她與朋友叫了一輛的士前往機場，他們一上車便發現車後排竟有一部看似全新的「iPhone14 Pro Max」手機，後來司機指手機為上手乘客遺漏下，更指自己並不會用iPhone，讓她給點「茶錢」便將手機賣給她...



圖自小紅書

於今早(3日)，有名來港旅遊的內地女於社交平台上發文指，香港出現最新騙局，很容易讓人「上當受騙」，更讓她高呼「現在詐騙怎麼那麼手段那麼高明」。事源她與朋友叫了一輛的士前往機場，而她們上車時便發現車的後座有一部全新「iPhone14 Pro Max」，而當他們發現後「第一時間就給師傅了」。

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的士司機於拿到手機後便開始找他們聊天，指剛剛於海港城乘載過兩位小妹妹，而手機應該是他們買的「新手機」。樓主更表示，司機於說話的同時「故意把那個屏幕點亮」，似是在「證明那個手機是一個真的手機」，樓主指該部手機其實是「模型機」屬於那種「山寨手機」，但司機所點的屏幕看上去「跟普通蘋果手機是沒有區別的」。

然而司機便稱「哎呀怎麼辦好像是新手機，沒有插卡待會聯繫不到我們怎麼辦啊」，「我又不會用蘋果手機」等等的話語讓他們代入到事件當中。而就當他們到落車地點時，司機便露出真面目提議說讓樓主與朋友「給個茶錢」，手機到外面買都要八九千元，現在「1000塊錢就把這個手機賣給你嘛」，以種種的「套路」來騙錢。

但幸好樓主並沒有墮入騙案中，她解釋是因她剛好在乘車的早上「刷抖音」時看到有人分享遇到同樣類型的騙案，從而得知該是詐騙的手法，但若沒有看該影片，又是「有一點點貪小便宜的人」，肯定會答應該位司機，她於當時感覺自己遇到騙案時更偷偷拍下影片。

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影片當中可看司機不斷以「他們(上手乘客)下車都差不多七八分鐘了」，「高鐵能打回來嘛」等，疑似塑造發生手機被乘客遺漏的情況，而當樓主向其表示手機連殼都沒有可能是個新手機時，司機誇張表示「哎慘了剛剛在海港城那邊可能是新買的」，看了看手機更指「慘了沒有裝卡了」，應該是新手機。樓主後來向他提出「可以報警吧」時，司機即表示「沒沒沒有的，警察不幫你找這個小事情」。此外從樓主所拍的角度看，樓主所坐的該輛車前方，通常放有的士司機證的位置竟呈「空白」，該位司機並沒有展示有效的的士證。

圖自小紅書

按照法例規定的士司機於服務時必須按規定在乘客車廂內展示的士司機證，違法者一經定罪，可處罰港幣2000元。而根據香港法例第210章 《盜竊罪條例》，任何人如不誠實地挪佔屬於另一人的財產，意圖永久地剝奪該另一人的財產，即屬犯盜竊罪，定罪可判處監禁10年。

對此事件，網民表示「上車遇到副駕駛前面那個司機證件那被東西覆蓋了，就有一定有貓膩」，「正常司機哪會跟你這麼多話」，有網民分享自己的爸爸和朋友多年前亦曾同樣被騙「就是這個司機很多年前騙過我朋友」，「二十年前我爸就被騙過三星模型機」。網民更笑指司機的演技才是重點「這年頭做騙子要會寫劇本還要有演技 真不是誰都能當的」，亦提醒說要謹記「天上不會掉餡餅」，只要不貪心便不會上當。