內地網民批Anson Lo迪士尼海報恐怖！買髮箍送教主紙牌:這人誰呀?

香港迪士尼樂園日前(3月31日)舉行了「Duffy與好友同萌遊」慶祝活動，更邀請Mirror成員Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）、陳卓賢（Ian）出席，但有內地網民和遊客看此卻表示鏡仔的宣傳海報不但設計奇怪，而且當他們購物時更被強制附送鏡仔紀念品，由於內地人對MIRROR各成員未必太熟識，對於禮品附送應援物更摸不著頭腦，「要附送這男的。」



圖自小紅書

於前日(31日)Mirror三子Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）、陳卓賢（Ian）現身迪士尼樂園參與「Duffy與好友同萌遊」的慶祝派對，引起不少鏡粉轟動，而於官網上更可看到Anson Lo為樂園拍攝的Duffy活動宣傳片和海報。但除了有宣傳海報，當日於樂園中更有附送Anson Lo的紀念品，於活動當日有剛好到樂園遊玩的內地女，於社交平台上發文表示，朋友讓他代購「自由組合」的頭箍，但結果竟附送Anson Lo的贈品，從圖中可見該位網民所代購的是附有Duffy系列公仔「CookieAnn」和「LinaBell」的髮箍，而兩個公仔當中便夾著一個Anson Lo的紙牌。內地網民對此表示「要附送這男的」，讓他感到迪士尼樂園好「離譜」。

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此外，有來自澳門的朋友看到Anson Lo與Duffy和朋友公仔們所拍的廣告，更直呼「港迪你沒事吧?」，他表示海報的概念感覺「好像巨人(進擊的巨人)」，認為海報的設計並不美觀，「真的好像個巨人準備吃他們」，對此他反問迪士尼稱「你自己看看好看嗎?」。

貼文一出即引起網民討論，有內地網民表示「這人......誰啊」，「港迪審美很差」，更呼「港迪真的有病!」。有網民則指「服了本來想著這幾天去的，一看到他就立刻不想去了」，網民更表示海報的感覺不但像巨人，而是Anson Lo「要把寶貝們吃掉」，動作感覺「有一點猥瑣，像在偷窺......」。但有網民亦表示「那可能是海報的設計問題」，「不喜歡可以划走，沒人逼你看」。不過設計這回事是否好看見仁見智相當主觀，買園區禮物贈紙牌也只是心意，大家又覺得怎樣？不妨留言分享。