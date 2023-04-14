遊港內地女列5點力讚香港　背著BB必讓座素質都變好:內地真的不會

自香港與內地通關，吸引了不少內地遊客來港，而於內地社交平台上，大家時不都可看到內地遊客訴說來港旅遊遭歧視、不禮對待等等，而日前有一名來港內地女發文，列出5大香港優點力讚香港人不但對小朋友「真的非常友好」，服務態度不差，連廁所都很乾淨且「非常便民」，更高呼來港後連個人「素質」都變好!



圖自小紅書

近日，一名來港旅遊的內地女於小紅書上發文指，自己於幾年前曾來過一次香港，而最近又再度遊港，但這一次的體驗卻讓她有了不一樣的感受。文中她對香港人對待小朋友和店舖服務員的態度，以至於香港的配套和生活習慣都感到超級滿意，不但狂列以下5點大讚香港，更稱香港為她「最喜歡的地方」!

👉內地女曝香港生活4大潛規則 點餐都要有技巧 網民：這才叫文明

1.香港對寶寶真的非常友好

樓主表示，自己背著小朋友玩了3日，無論乘撘地鐵還是巴士，「都會有人讓座」，不但香港本地人會讓座給她，連一些外國人都會讓座，而這樣的行為她指「在內地真的不會」，即使看到她抱著小朋友，都「大概只會有小部分會讓座」。

2.店員服務態度真的不差

對於服務態度，樓主認為「並沒有小紅書上說的那樣」，她指不知是不是因她來自廣東一直都是講粵語，所以當她每出酒店時，服務人員都會向她打招呼，「詢問需不需要房間清潔」。即使到名牌店購物，就算她不買服務員「也沒有給情緒一直笑臉相迎」。當她表示翌日才會購買時，服務員「還讓加微信聯繫」。而至於有些人會覺得服務員不推銷，對其不瞅不睬，她指「這不跟內地一樣嗎」，不買的時候店員同樣師「不跟你推銷，不理你」。

樓主更提醒，於香港茶餐廳，「點餐一定要快」，因店員真的很忙「不會一直等你慢慢點」，「要不然真的會人家先走來不理你」，而她亦曾觀察，香港人茶餐廳的態度並非「針對內地旅客」，即使是本地人也是以同樣的態度對待，全都是因香港的生活節奏快。

3.洗手間乾淨又方便

樓主對於有些人訴說洗手間不夠的問題，她表示自己並沒有遇到「反正反正我是非常容易找到」，只是若於地圖上搜尋廁所，所標明的位置並不會太突出，「需要認真找一下」。除了地理位置，她更「非常喜歡香港的衛生間」，因很乾淨，而且大部分都有母嬰間親子廁所，可以讓媽媽帶著小朋友去廁所和給小朋友換尿片亦十分方便，「真的非常便民」。

4.生活習慣令素質都變好!

除了港人的態度和配套外，樓主指到香港後，整個人的「素質真的會變好」，因她們所住的是無煙酒店，她老公「完全不敢抽煙」，讓她表示「多住幾天真的可以戒了，哈哈哈」，此外連她的小孩都不敢亂扔拉圾。

5.八達通「高效率出行」

圖自小紅書

樓主提醒若於香港出行「最好帶夠港幣和八達通卡」，雖然有些地方可用微信和支付寶，有八達通卡真的會變得「高效率出行」，不但山頂纜車、天星小輪、電車、巴士能夠用，連便利店都能夠使用。

👉內地女不解港人「為何對蹲反感?」批港人常冷嘲熱諷：不懂尊重?

對此，有網民表示「我在香港住了10幾年，感受跟你一樣」，「這次去香港感覺人們都友好了很多」，「亂扔辣雞(垃圾)和隨地吐痰 在香港是真的幾乎沒有見到過」，對於讓座的習慣，有內地網民表示「喺廣州唔好話讓位，唔同你爭位坐都算好」，「能上到車就贏」，但有內地網民則對此平反指「我的天，内地抱寶寶去哪裡都有人讓好嗎」，「中國還是很大的，我們的城市遠不至於抱著孩子都不讓座」。