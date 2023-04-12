深圳人氣手信「鮑師傅」被爆非鮮製　材料來源曝光！$85無限複製?

說到內地近期的最佳手信，一定非「鮑師傅」的肉鬆小貝莫屬，鮑師傅的受歡迎程度除了是每個港人人手一袋外，於香港更出現了產品代購!而鮑師傅一直都標榜著全部產品均使用優質材料，新鮮現做現賣，但日前有內地網民大爆鮑師傅最熱賣的「海苔肉鬆小貝」竟疑是「進貨的」，而且只要85蚊人民幣便能無限複製?!



圖自小紅書

相信有曾回內地旅遊的人，都一定聽或光顧過「鮑師傅糕點店」，而每次都一定會看到店門前有長長的人龍排隊購買店內的人氣產品，鮑師傅於其官方網站亦常標明所有的產品都是採用優質原材料，現場新鮮現做現賣。但日前(10日)，有內地網民於社交平台上分享一張於鮑師傅門口所拍到有關產品原材料的照片，更表示「鮑師傅真不拿我們當外人...」，疑指鮑師傅的糕點根本並非全新鮮製作!

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從樓主所發布的照片上看，鮑師傅門外擺放了一堆產品的材料，於材料中擺放於最上位置竟是兩大盒印著鮑師傅最熱賣的產品「海苔肉鬆小貝」樣貌的貨品，盒上更印上「海苔酥脆鬆 BSF(鮑師傅)專供」的字眼，而從貨品的盒子上看，貨品的製作公司為一間名為「味斯美」的內地食品公司。

帖文一出即引起網民熱烈討論，有網民表示「好傢伙我以為現做的」，「我一直都以為是店員現做的呢」，「鮑師傅:不擋了，我攤牌了」，「在家也能吃鲍師傅啦」，「以後不買BSF了」，網民更稱「直接拿來賣了，財富密碼」。但有網民卻發現該箱並非「小貝」的製成品，而只是小貝外層的「海苔肉鬆」，「只是外層裹的肉鬆，蛋糕還是現做的」，「蛋糕胚和醬難以復刻」，「鮑師傅是味斯美供應肉鬆這個…已經很早就知道了吧」。有網民對此則表示，本以為鮑師傅全部的產品都是新鮮現製，「我以為肉鬆現做的」，但原來小貝的其中一個靈魂配方「肉鬆」，竟是由大型的食品公司提供。

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圖截自淘寶

而翻查內地網上購物平台網站，搜尋肉鬆供應商「味斯美」可見有各式各樣的肉鬆產品購買，而根據網上所描述，購買鮑師傅所用的同款肉鬆，2公斤裝都只需約$85人民幣，鮑師傅門市的海苔小貝售$32人民幣/斤，1斤約有8-9個小貝，而肉鬆只是用於小貝的外層，就此推算2公斤的肉鬆可用於超過40個小貝。