港人注意！女生深圳東門遇詐騙　珠寶網紅店扮抽獎呃$2000買頸鏈

香港內地通關後，有不少港人都會前往內地旅遊，與香港最近的深圳更是港人旅遊的熱門地區，但大家旅遊購物消費時，一定要多加謹慎慎防騙子啊!近日，有內地女於小紅書上指自己於深圳老街的網紅店被騙，她表示店員會以抽獎形式引導你，再跟你說你超幸運抽到「一等獎」，可以以超低價購買珠寶，從而逐步逐步讓你墮入騙局...



圖自小紅書

有內地女於社交平台上分享指於深圳羅湖老街逛街時，看到一間網紅店裝飾特別，便進內逛逛，本覺得店內「就是些小玩意，沒啥意思」打算走，但後來樓主發現店舖門口有些「寫著名字的珠子」，便選購了幾顆，然後前去付款。

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於付款後，店員便讓她前去抽獎，然而樓主表示該「就是我進入套路的開始」。她於抽獎中「抽了個一等獎」，店員當時跟樓主說她「太幸運了」，更「表演得特別激動」，緊緊握著她的手指樓主連「千分之三的概率」都抽中了，而獎品便是能夠從珠寶中選三個，「二折購買」。樓主指當下完全被店員的表演「感染住了」，內心也開始激動起來，結果她便被店員「哄著」以$2000人民幣的優惠價購買了兩個 原價共$8000元的「紫水晶和一個和田玉」。

樓主表示，買完的當下「我還在恍惚，我的好運終於來了嗎」，更以爲自己已經十分謹慎，因她於買該兩個珠寶前已先搜尋有關該間珠寶店的資料，雖然網上相關資訊較少，但「還是有信息說賣的不是假貨」，因而樓主便認爲「既然不是假貨，那入手也是值的」，於是就「沖(衝) 動消費了」。

誰不知當樓主於小紅書上查該間店舖後，發現原來很多人都被以同樣的方式欺騙，於是翌日便前往該間珠寶店退貨。到店舖後，店員本表示產品沒有質量問題並不能退貨，直到樓主指內地「國家法律都有規定，珠寶累上品七天無理由退貨」，更且有意撥打內地消費者投訴專線電話「12315」後，店員才感慌張，於詢問店長後便給樓主進行退貨。

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樓主對此表示，紫晶頸鏈其實只值兩三百蚊，如果當初店舖明碼實價標明爲七百幾，她覺得好看便會直接買，但店舖用此方式讓她覺得自己像「冤大頭」，就算價錢有多便宜也不想要了。

從樓主於貼文中所帖上的照片上看，店舖所在的位置疑似爲深圳老街的「深圳藏寶城」地下商場。帖文亦引起不少網民討論，網民表示「太過分了，用這個套路欺骗消费者，稍微不注意就會被骗」，有不少網民更指與樓主一樣墮入商店的騙局，「姐妹我看了你的一模一樣今天剛被騙」，有香港的網民亦遭到欺騙「我昨天去了情況完全跟你們一樣，她還跟我説學生可以打一折，但是我在香港這邊沒理由回去退吧 鳴鳴鳴......」，有網民則指當時也是在該店抽獎中獎，店員的確表演得很真，「我還差點相信了」，但幸好當時沒有足夠錢購買，所以才逃過一劫。